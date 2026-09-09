Consórcio vence licitação para restauração do Paço Municipal

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A Secretaria de Obras Públicas (Sucop) anunciou a empresa vencedora da licitação para o restauro do Paço Municipal, no Centro Histórico de Salvador. O imóvel foi atingido por um incêndio em fevereiro de 2025.

O certame teve como vencedor o Consórcio Paço Municipal Pentágono/Flex, com contrato estimado em até R$ 18.045.258,80, valor 20% menor que o orçamento original, que era de cerca de R$ 22,7 milhões.

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O consórcio ficará responsável pela execução de obras de reforma, restauração e requalificação do Paço Municipal, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.

O que vai mudar no Paço Municipal?

Além da recuperação dos danos provocados pelo incêndio, o projeto prevê uma série de intervenções para modernizar o edifício e ampliar seu uso pela população.

Entre as principais mudanças estão:

restauração completa do imóvel tombado pelo patrimônio histórico;

instalação de sistema de climatização e ventilação;

criação de um novo acesso principal, com recepção, escada de serviço e elevador para ampliar a acessibilidade;

recuperação do antigo Salão das Audiências, que será transformado em um auditório com 128 lugares;

adaptação do Salão Nobre para funcionar como foyer do novo auditório;

implantação de um mezanino para abrigar a TV Câmara e a Rádio Câmara, com estúdios, redação, salas de edição e espaços de apoio.

Outra mudança prevista envolve o atual plenário da Câmara Municipal. Pelo projeto, o espaço deixará de receber as sessões legislativas ordinárias e passará a ser utilizado apenas em solenidades e ocasiões especiais.

A alteração faz parte do planejamento da Câmara para transferir as sessões ordinárias para o prédio do antigo Cine Excelsior, na Praça da Sé. A mudança já foi confirmada pelo presidente da Casa, o vereador Carlos Muniz (PSDB).

Relembre o incêndio que atingiu o Paço Municipal

O incêndio ocorreu no início da tarde de 24 de fevereiro de 2025. Na ocasião, não houve feridos e o prédio foi interditado logo após o incidente.

Segundo as investigações, as chamas começaram em um aparelho de ar-condicionado instalado no Salão Nobre, no primeiro andar.

O fogo se espalhou pela manta térmica localizada entre o teto e o forro do lado direito do imóvel, área que abriga o Salão Nobre, as Salas das Comissões, a Chefia de Gabinete e o Memorial da Câmara.

Devido à interdição imediata do Paço Municipal pela Defesa Civil (Codesal) para a realização de perícias estruturais, as sessões ordinárias dos vereadores foram temporariamente transferidas para o auditório do Centro de Cultura da Câmara.