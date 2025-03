Obras de recuperação do Paço Municipal começam na próxima semana

Telhado foi incendiado no dia 24 de fevereiro - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

As obras para recuperação do telhado do Paço Municipal serão iniciadas na semana que vem, segundo informou o presidente da Câmara de Salvador (CMS), vereador Carlos Muniz (PSDB). O equipamento foi danificado após ser atingido por um incêndio no dia 24 de fevereiro.

Nesta terça-feira, 18, o chefe do Legislativo municipal se reuniu com a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, para debater sobre as obras. Na ocasião, eles também tratarão sobre a implantação do Museu Legislativo no prédio principal da Câmara, na Praça Thomé de Souza.

Scofield ainda afirmou que o projeto prevê duas frentes de atuação, sendo a primeira a reforma emergencial do prédio histórico. Já a segunda se debruça sobre a elaboração de um projeto mais amplo, definindo o que poderá continuar funcionando no prédio, para, a partir daí, dar espaço ao Museu do Legislativo.

Segundo a presidente da FMLF, logo após o incêndio, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) pediu que ela e os técnicos da fundação avaliassem quais eram as condições do prédio da Câmara e o que precisava ser feito para a recuperação.

“A gente tem uma obra emergencial, que é a proteção do telhado, que teve o maior dano. Vamos fazer o restauro provisório do telhado, sobretudo por segurança, já que estamos entrando num período de chuvas, enquanto é elaborado o projeto maior do Paço”, explicou.

Tânia Scolfield informou ainda que já foram feitas quatro vistorias no local. “Nós já temos todo o diagnóstico, inclusive um relatório de danos, resultado do incêndio. Já contratamos emergencialmente um instituto de arquitetura, que tem uma larga experiência em restauro de áreas e prédios tombados e a gente tem uma previsão de 90 dias para concluir o projeto”, sinalizou. De forma provisória, as sessões ordinárias, especiais e solenes estão ocorrendo no auditório do Centro de Cultura da Câmara, também na Praça Thomé de Souza.

Presidente da Câmara, Carlos Muniz (PSDB), e presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield | Foto: Reprodução | Assessoria

Preservação

O presidente da Câmara, vereador Carlos Muniz, destacou o profundo conhecimento de Tânia Scofield sobre o tema. "Tânia fez sugestões e deu orientações que serão muito úteis para resolvermos essa questão o mais rápido possível. Ela vem tendo um papel essencial nas propostas que temos para beneficiar o local. O Paço é um prédio histórico. E meu foco é a sua preservação A ideia é transformar o local no Museu Legislativo e, assim, os moradores de Salvador e turistas continuarão tendo conhecimento da importância das ações que, ao longo da história, já foram realizadas no Paço”, disse Carlos Muniz.

O presidente da Câmara também afirmou que o prédio histórico poderá seguir abrigando eventos especiais em seu plenário, como a posse dos vereadores e a leitura da Mensagem do Executivo à Casa, realizada pelo prefeito anualmente. “O Paço não deixará de ser a Casa do Povo, mas a tendência é diminuir a sua utilização para, assim, preservar este espaço histórico-cultural”, disse Muniz.