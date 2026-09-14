TRÂNSITO LIBERADO
Largo da Calçada será inaugurado em Salvador após obras do VLT
Espaço revitalizado em Salvador ganha melhorias de drenagem, urbanização e acessibilidade
A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) inaugura nesta terça-feira, 15, às 16h30, o Largo da Calçada, localizado em Salvador. As informações foram repassadas ao Portal A TARDE pela assessoria da CTB.
O local passou por intervenções estruturais vinculadas à implantação do VLT de Salvador e Região Metropolitana. O projeto contemplou melhorias no entorno da Estação Calçada e a reorganização do espaço destinado a feirantes, lojistas e moradores.
Intervenções realizadas no espaço
O projeto de requalificação urbana executado na área abrangeu:
- Entrega de equipamentos para feirantes
- Instalação de sistemas de macro e microdrenagem
- Reforma de abrigos de pontos de ônibus
- Obras de urbanização e paisagismo
- Atualização do sistema de iluminação
- Pintura e revitalização de fachadas de imóveis vizinhos
- Recuperação asfáltica e da pavimentação viária
- Implantação de elementos de acessibilidade e sinalização
Programação de entrega
A solenidade oficial começa às 16h30 com pronunciamentos de autoridades. A programação prevê uma caminhada pelo trecho, a entrega simbólica das estruturas e o acionamento da nova iluminação pública do Largo.
Serviço
- Evento: inauguração do Largo da Calçada
- Data: 15 de setembro
- Horário: a partir das 16h30
- Local: Largo da Calçada, Salvador,