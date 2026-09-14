Largo da Calçada será inaugurado em Salvador após obras do VLT

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A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) inaugura nesta terça-feira, 15, às 16h30, o Largo da Calçada, localizado em Salvador. As informações foram repassadas ao Portal A TARDE pela assessoria da CTB.

O local passou por intervenções estruturais vinculadas à implantação do VLT de Salvador e Região Metropolitana. O projeto contemplou melhorias no entorno da Estação Calçada e a reorganização do espaço destinado a feirantes, lojistas e moradores.

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Intervenções realizadas no espaço

O projeto de requalificação urbana executado na área abrangeu:

Entrega de equipamentos para feirantes

Instalação de sistemas de macro e microdrenagem

Reforma de abrigos de pontos de ônibus

Obras de urbanização e paisagismo

Atualização do sistema de iluminação

Pintura e revitalização de fachadas de imóveis vizinhos

Recuperação asfáltica e da pavimentação viária

Implantação de elementos de acessibilidade e sinalização

Programação de entrega

A solenidade oficial começa às 16h30 com pronunciamentos de autoridades. A programação prevê uma caminhada pelo trecho, a entrega simbólica das estruturas e o acionamento da nova iluminação pública do Largo.

Serviço