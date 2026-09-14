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TRÂNSITO LIBERADO

Largo da Calçada será inaugurado em Salvador após obras do VLT

Espaço revitalizado em Salvador ganha melhorias de drenagem, urbanização e acessibilidade

Jair Mendonça Jr
Por
Projeto contemplou melhorias no entorno da Estação Calçada e a reorganização do espaço destinado a feirantes, lojistas e moradores
Projeto contemplou melhorias no entorno da Estação Calçada e a reorganização do espaço destinado a feirantes, lojistas e moradores - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) inaugura nesta terça-feira, 15, às 16h30, o Largo da Calçada, localizado em Salvador. As informações foram repassadas ao Portal A TARDE pela assessoria da CTB.

O local passou por intervenções estruturais vinculadas à implantação do VLT de Salvador e Região Metropolitana. O projeto contemplou melhorias no entorno da Estação Calçada e a reorganização do espaço destinado a feirantes, lojistas e moradores.

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Intervenções realizadas no espaço

O projeto de requalificação urbana executado na área abrangeu:

  • Entrega de equipamentos para feirantes
  • Instalação de sistemas de macro e microdrenagem
  • Reforma de abrigos de pontos de ônibus
  • Obras de urbanização e paisagismo
  • Atualização do sistema de iluminação
  • Pintura e revitalização de fachadas de imóveis vizinhos
  • Recuperação asfáltica e da pavimentação viária
  • Implantação de elementos de acessibilidade e sinalização

Programação de entrega

A solenidade oficial começa às 16h30 com pronunciamentos de autoridades. A programação prevê uma caminhada pelo trecho, a entrega simbólica das estruturas e o acionamento da nova iluminação pública do Largo.

Serviço

  • Evento: inauguração do Largo da Calçada
  • Data: 15 de setembro
  • Horário: a partir das 16h30
  • Local: Largo da Calçada, Salvador,

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Calçada - Comércio VLT Bahia

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