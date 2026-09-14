Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

DINHEIRO EXTRA

Prefeitura de Salvador exige requerimento para abono do Fundef

Medida vale para servidores com vínculo encerrado e deve ser feita até 30 de setembro

Leo Almeida
Por
São previstos pagamentos que somam R$ 94 milhões
São previstos pagamentos que somam R$ 94 milhões - Foto: Clara Pessoa | Ag A TARDE

A Prefeitura de Salvador informou que parte dos servidores habilitados a receber o abono dos precatórios do Fundef 2026 precisará fazer um requerimento específico para ter acesso ao pagamento. A medida vale para profissionais que possuem ou possuíram vínculo com a Secretaria Municipal da Educação (SMED) encerrado por rescisão contratual ou exoneração.

O comunicado foi publicado pela Secretaria Municipal da Educação no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, 14. Segundo a pasta, o procedimento é necessário porque não é possível unificar uma matrícula atualmente ativa com outra correspondente a um vínculo já encerrado.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A exigência contempla duas situações:

  • A primeira é para o servidor que não possui matrícula ativa atualmente, mas teve vínculo com a Prefeitura de Salvador ou com a SMED encerrado por rescisão contratual ou exoneração e aparece na relação de beneficiários dos precatórios.
  • A segunda envolve o servidor que possui matrícula ativa, mas também teve outro vínculo com a Prefeitura ou com a SMED encerrado por rescisão contratual ou exoneração.

Leia Também:

TRÂNSITO LIBERADO

Largo da Calçada será inaugurado em Salvador após obras do VLT
Largo da Calçada será inaugurado em Salvador após obras do VLT imagem

POLÍCIA

Briga entre vizinhos por causa de som alto termina com homem morto em Salvador
Briga entre vizinhos por causa de som alto termina com homem morto em Salvador imagem

POLÍCIA

Quem é o cabo do Exército apontado como fornecedor de armas para facções na Bahia
Quem é o cabo do Exército apontado como fornecedor de armas para facções na Bahia imagem

Como fazer o requerimento

Nos dois casos, o beneficiário deverá solicitar o pagamento por meio do Salvador Digital, no serviço denominado “Requerimento Precatório Judicial FUNDEF 2026 - Beneficiário Desligado ou Exonerado”.

O prazo para apresentar o requerimento termina em 30 de setembro de 2026, conforme as regras estabelecidas pelo decreto publicado nesta segunda.

Primeira parcela

A orientação ocorre às vésperas do pagamento da primeira parcela dos precatórios do Fundef aos profissionais habilitados. A Prefeitura de Salvador divulgou a relação completa dos beneficiários entre os dias 29 e 31 de agosto, após a análise dos requerimentos e dos recursos administrativos apresentados pelos interessados.

Ao todo, estão previstos R$ 94 milhões para o pagamento da primeira parcela. Os recursos são destinados aos profissionais habilitados conforme a regulamentação aprovada pelo município.

De acordo com a legislação municipal, 60% do valor principal da primeira parcela devem ser destinados aos profissionais do Magistério da Educação Básica.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Fundef prefeitura de salvador

Relacionadas

Mais lidas