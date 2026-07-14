Câmara de Salvador aguarda fim de recesso para tratar caso Gordinho da Favela

O presidente do Conselho de Ética da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Alexandre Aleluia (Novo), se manifestou após o colega de Casa, vereador George O Gordinho da Favela (PP), ser alvo de uma operação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), na segunda-feira, 13, que mirou a atuação de uma organização criminosa, que seria liderada pelo progressista, a qual teria desviado R$ 38 milhões em recursos públicos em Salvador.

Em contato com o portal A TARDE, na manhã desta terça-feira, 14, Aleluia afirmou ter tomado conhecimento da situação apenas pela imprensa. Ele disse esperar que o presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), convoque uma reunião de líderes, após a volta do recesso, no dia 3 de agosto, para debater o tema.

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“Tive conhecimento da decisão do afastamento do vereador George apenas pela imprensa. Pelo que tenho conhecimento, até o momento a Câmara ainda não foi notificada", disse ele.

"No momento temos que aguardar a volta do recesso e o presidente Muniz deverá convocar uma reunião de líderes para discutir o assunto e averiguar se na própria decisão existe alguma determinação específica para o conselho de ética. Apenas após essa primeira reunião de líderes poderá haver uma reunião do conselho", completou Alexandre Aleluia.

Vereador Alexandre Aleluia (Novo) é presidente do Conselho de Ética da CMS - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Vereador está licenciado desde maio

No entanto, a decisão da Justiça não tem efeitos práticos sobre o mandato de George. Desde maio, ele está licenciado da Câmara Municipal de Salvador (CMS) após se colocar como pré-candidato a deputado estadual.

No lugar dele, assumiu o suplente, Tiago Queiroz (PP). E, como já citado anteriormente, caberá ao legislativo soteropolitano decidir qual seguimento dará à medida.

Vereador licenciado George O Gordinho da Favela (PP) - Foto: Antonio Queirós | CMS

O questionamento, neste caso, é o que poderia acontecer com Tiago Queiroz caso os vereadores deliberassem pela cassação do mandato de George.

De acordo com a legislação, como o caso envolve a chamada Justiça Comum, apenas George seria prejudicado, com Tiago permanecendo no mandato até o final de 2028, quando encerra a atual legislatura.

Líder de organização criminosa

A operação do Ministério Público da Bahia (MPBA) contra o vereador George O Gordinho da Favela (PP) mirou a atuação de uma organização criminosa, que seria liderada por ele, a qual teria desviado R$ 38 milhões em recursos públicos em Salvador.

Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE, entre os crimes apurados estão lavagem de dinheiro, peculato, fraude licitatória, além de corrupção passiva e ativa.

A organização criminosa estaria atuando por meio de três núcleos diferentes, unindo empresários imobiliários e servidores municipais. A atuação visava o desvio de vultosas quantias do erário municipal através da manipulação de contratos administrativos.

O grupo, inclusive, estaria atuando com o esquema há cerca de 10 anos com a fraude de licitações da Secretaria de Manutenção (Seman) e Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).