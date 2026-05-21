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MUDANÇAS

Tiago Queiroz assume Câmara de Salvador após saída de 'Gordinho da Favela'

Novo vereador foi empossado na manhã desta quinta-feira, 21

Gabriela Araújo
Por
Vereador Tiago Queiroz (PP)
Vereador Tiago Queiroz (PP) - Foto: Divulgação | Assessoria

Um novo nome assume uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador nesta quinta-feira, 21. Trata-se de Tiago Queiroz (PP), que foi empossado nesta manhã para assumir o cargo que será deixado pelo vereador George, Gordinho da Favela.

A entrada do progressista ocorre após uma articulação do próprio partido para alçar o edil como pré-candidato a deputado estadual nas eleições de outubro. Sendo assim, Queiroz fica à frente da vereança durante quatro meses, ou seja, até outubro.

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Suplente do Progressistas nas eleições de 2024, Queiroz recebeu 8.206 votos.

“Não abandonei nenhum bairro que votou em mim, mesmo sem estar no Legislativo. Agora, honrado por assumir esse mandato, minha dedicação, presença e atenção serão ainda maiores. Vou trabalhar arduamente pelo povo, não apenas por aqueles que confiaram o voto em mim, mas por todos que vivem no Subúrbio e nos demais bairros da nossa cidade”, afirmou o novo vereador.

Posse do vereador Tiago Queiroz (PP)
Posse do vereador Tiago Queiroz (PP) - Foto: Divulgação | Assessoria

Assim como de costume, a posse de Queiroz também ocorreu na sala da presidência, na Câmara de Salvador (CMS), no centro da cidade.

Articulação

Nos bastidores, a articulação para garantir a posse do novo vereador foi conduzida pelo presidente estadual do PP, Cacá Leão, um dos nomes do grupo de oposição.

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CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR Política Salvador

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