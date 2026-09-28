Aniversário de Camaçari: Bell Marques puxa multidão em festa com Luiz Caetano

A comemoração pelos 268 anos de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), lotou a cidade nesta segunda-feira, 28. A festa foi comandada pelo cantor Bell Marques, que arrastou uma multidão pelas ruas do município.

O prefeito Luiz Caetano (PT) fez todo o percurso da festa, ao lado dos vereador e candidato a deputado estadual, Tagner, do mesmo partido, e dos moradores. Durante o trajeto, que concentrou milhares de pessoas, Caetano foi cumprimentado e recebeu manifestações de carinho da população enquanto acompanhava a animação dos foliões.

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“Eu gosto de estar junto com meu povo e de ver essa alegria, todo mundo celebrando o aniversário da nossa amada Camaçari com esse show maravilhoso de Bell Marques, com muita paz, todas as famílias aqui hoje comemorando, e eu fico muito feliz com toda essa recepção”, disse o prefeito.

Foto: Divulgação

Carreata do time de Lula

Antes, o prefeito organizou uma carreata para impulsionar a campanha do governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, o senador Jaques Wagner (PT), o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a deputada Ivoneide Caetano.

Bell Marques exalta Caetano e relembra história com Camaçari

Durante o show, Bell Marques ressaltou sua história com Camaçari e relatou estar muito feliz em participar da celebração do aniversário da cidade.

“Prefeito Luiz Caetano, muito obrigado por ter me trazido para esse dia maravilhoso de comemoração de aniversário dessa cidade linda. Olha, você me deu um presente fantástico porque a minha história em Camaçari é muito longa, e eu tô muitíssimo feliz de estar participando junto com essa multidão, em paz, todos se divertindo, tem muitas famílias aqui, e isso pra mim é muito bom, obrigado mesmo”, disse o artista.