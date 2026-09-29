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HOME > ELEIÇÕES

DISPUTA PELA PRESIDÊNCIA

Lula usa polêmica de Nossa Senhora e detona Flávio Bolsonaro: “Ninguém avacalha”

Polêmica ganhou força nas redes sociais e deu tom às campanhas dos candidatos

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O presidente Lula, candidato à reeleição
O presidente Lula, candidato à reeleição - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

A poucos dias do primeiro turno das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, intensificou o discurso contra o principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL), ao voltar a explorar a polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida.

Durante um comício em Belém (PA), na segunda-feira, 28, Lula afirmou que, enquanto estiver na Presidência da República, “ninguém vai avacalhar com Nossa Senhora Aparecida”.

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Uma publicação partilhada por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

A declaração ocorre após a circulação de uma notícia falsa que associou Flávio à intenção de retirar da santa o título de Padroeira do Brasil.

“As pessoas precisam aprender a respeitar todas as religiões, inclusive as religiões de matriz africana. É preciso. Ninguém é dono da verdade”, completou Lula.

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Flávio negou intenção de retirar título de Nossa Senhora Aparecida

A polêmica citada por Lula ganhou força depois que publicações nas redes sociais passaram a associar Flávio a um projeto de lei que propunha alterar a forma como Nossa Senhora Aparecida é mencionada na legislação brasileira.

O projeto, porém, foi apresentado há quase 20 anos por outro parlamentar e está arquivado.

No último domingo, 27, Flávio negou qualquer intenção de retirar da santa o título de Padroeira do Brasil.

Flávio Bolsonaro durante campanha eleitoral
Flávio Bolsonaro durante campanha eleitoral - Foto: Vittor Sales | Flickr | Flávio Bolsonaro

Além disso, ele afirmou que o PT teria ajudado a disseminar a notícia falsa e citou uma suposta participação de integrantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

“O PT já estava há alguns dias tentando levantar essa fake news e conseguiu, com a ajuda de gente dentro da CNBB, infelizmente”, afirmou.

A CNBB, por sua vez, respondeu às acusações em nota e afirmou que não produziu, autorizou ou participou da elaboração ou divulgação de informações falsas relacionadas ao processo eleitoral.

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eleições 2026 eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Lula Nossa Senhora Aparecida

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