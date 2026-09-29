Fux derruba decisão de Dino e barra postagens sobre Nossa Senhora Aparecida

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Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu na noite desta segunda-feira, 28, os efeitos da decisão do ministro Flávio Dino, que decidiu barrar uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra publicações que atribuíam a Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, a intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

Com a decisão, Fux restaurou a ordem do vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Mendonça, que já havia determinado, na sexta-feira, 25, que as postagens foram removidas da internet.

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“A Constituição reserva ao Tribunal Superior Eleitoral a última palavra em matéria eleitoral”, escreveu Fux.

No post que foi retirado do ar por ordem de Mendonça, Antônio Tabet escreveu: “A família miliciana odeia tanta mulher preta que resolveu atacar Nossa Senhora Aparecida!”.