Daniel Vorcaro muda local de votação para a Papuda e poderá votar mesmo preso

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Mesmo preso preventivamente, Daniel Vorcaro poderá participar das eleições deste ano. O ex-banqueiro está com o título eleitoral regular e solicitou a transferência do local de votação, que passou a ser registrado pela Justiça Eleitoral no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Vorcaro está custodiado no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Ainda assim, a Justiça Eleitoral informa que ele está apto a votar tanto no primeiro turno, neste domingo, 4, quanto em um eventual segundo turno.

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A possibilidade está relacionada à condição de preso provisório. Pela legislação eleitoral, pessoas que estão detidas sem uma condenação criminal definitiva não perdem o direito de votar.

Justiça Eleitoral permite voto de presos provisórios que não possuem condenação criminal definitiva - Foto: Reprodução

Para as eleições de 2026, o TSE determinou que sejam instaladas seções eleitorais dentro de estabelecimentos penais para atender presos provisórios habilitados. É nesse sistema que se enquadra o novo local de votação registrado para Vorcaro.

No Complexo Penitenciário da Papuda, uma urna será disponibilizada para os presos provisórios que estiverem aptos a participar da eleição.

A regra não se aplica a pessoas que tenham condenação criminal definitiva. Após o trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso, o direito ao voto fica impedido enquanto permanecerem os efeitos da condenação.