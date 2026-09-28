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PORTO DO CAJÁ

Licitação para recuperar Atracadouro de Maragogipe é remarcada

Sessão da concorrência foi marcada para a manhã de 14 de outubro após ajustes no edital

Leo Almeida
Por
Píer e ponte também serão recuperados
Píer e ponte também serão recuperados - Foto: Reprodução | Maragogipe Recordar e Viver

A licitação para a recuperação estrutural do Atracadouro de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, foi remarcada para o dia 14 de outubro, às 9h30. A concorrência eletrônica havia sido suspensa em julho e teve a nova data definida pela Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (Seinfra) após ajustes no edital.

O edital tem como objeto a recuperação estrutural do atracadouro, conhecido como Porto do Cajá. A disputa será realizada pelo critério de maior desconto com investimento previsto na casa dos R$ 8 milhões.

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O orçamento da obra prevê R$ 4,52 milhões para a recuperação estrutural do píer fixo e da ponte de acesso, o que representa 54,03% do valor total estimado. Outros R$ 2,06 milhões, equivalentes a 24,64%, estão previstos para a recuperação estrutural do atracadouro fixo.

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Reforma do terminal

O projeto consultado pelo portal A TARDE prevê uma readequação física e funcional do Terminal Receptivo, utilizado para atividades turísticas e escolares. Entre as intervenções estão a construção de uma nova bilheteria, instalação de balcões de atendimento, novo portão, letreiro e revestimentos.

Também estão previstas demolições de elementos danificados, como paredes, pisos e guarda-corpos, além da substituição completa da cobertura. As redes hidráulica, elétrica, sanitária e de drenagem serão readequadas.

O projeto inclui ainda a instalação de uma nova caixa d'água com capacidade de 1 mil litros, tanques sépticos pré-moldados e caixas distribuidoras de vazão.

Recuperação do píer e da ponte

As intervenções na estrutura principal terão como foco a recuperação do concreto armado e a estabilização de pontos afetados por recalques.

O projeto prevê o tratamento de áreas degradadas, aplicação de concreto projetado armado com fibras de aço, grauteamento e tratamento das armaduras com tinta rica em zinco.

Também será implantado um novo sistema de iluminação ao longo da ponte de acesso, com postes de três metros e luminárias.

Atracadouro flutuante

A obra também contempla a recuperação do atracadouro flutuante e da passarela articulada, estruturas utilizadas no embarque e desembarque diretamente na água.

O piso do atracadouro e da passarela será substituído por madeira de lei. O projeto prevê ainda novos cabeços de amarração e guias de estacas no flutuante.

A passarela articulada terá os suportes estruturais recuperados e inspecionados, além de limpeza e polimento da estrutura em aço inox.

O prazo das obras

O prazo previsto para a execução da obra é de 270 dias corridos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço. O início efetivo dos trabalhos deverá ocorrer em até dez dias após a emissão do documento.

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