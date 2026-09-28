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Eleições 2026: VLT de Salvador vai ter operação especial

Modal seguirá gratuito para população no dia de votação, 4

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Serviço vem com circulação simultânea de três trens e catraca livre para população
Serviço vem com circulação simultânea de três trens e catraca livre para população - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador contará com uma operação especial no próximo domingo, 4, devido às eleições. Além do embarque e desembarque gratuito, o modal terá uma nova parada: Ara Ketu, na região de Praia Grande.

A expansão do serviço vai vir acompanhada de horários estendidos, circulação simultânea de três trens e catraca livre para a população.

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VLT de Salvador: entenda como será funcionamento no domingo de eleição

As partidas do VLT de Salvador no domingo de eleição, 4, ocorrerá da seguinte forma:

  • Estação Calçada e Parada São Joaquim: das 7h25 (primeira viagem) às 16h45 (última viagem);
  • Estação Calçada e Parada das Marisqueiras: das 7h20 às 16h40;
  • Parada Ara Ketu e Marisqueiras: das 7h20 às 16h45.
Operação especial do VLT de Salvador
Operação especial do VLT de Salvador - Foto: Reprodução | Instagram

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Expansão até a parada Ara Ketu: confira o cronograma de testes

​Como preparação para o domingo, o trecho entre Marisqueiras (Praia Grande) e Ara Ketu (São João do Cabrito) vai ter embarque experimental ao longo da semana:

  • Quarta-feira (30): duas viagens partindo de Marisqueiras, às 15h e 15h40.
  • Quinta (1º) e sexta-feira (2): seis partidas diárias, distribuídas das 7h20 às 9h e das 14h05 às 15h45.
  • Sábado (3): três viagens matutinas, entre 7h20 e 11h45.

VLT de Salvador já registrou mais de 150 mil embarques

Desde o início da operação assistida, em junho, o VLT já registrou mais de 150 mil embarques. No trecho entre a Estação Calçada e a Parada Marisqueiras, a média é de aproximadamente 4 mil passageiros por dia, segundo a CTB.

VLT no caminho para estação São Joaquim
VLT no caminho para estação São Joaquim - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A chegada a Itacaranha representa mais uma etapa das obras do Trecho 1, entre Calçada e Ilha de São João. Quando concluído, o trecho terá 36,6 quilômetros de extensão e 34 paradas.

Cada composição tem capacidade para transportar até 400 passageiros e conta ainda com espaço exclusivo para o transporte de pescados e mariscos, atendendo a uma demanda das comunidades da região.

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