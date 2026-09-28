Flávio Bolsonaro se arrepende e exibe imagem de Nossa Senhora após polêmica

Em agenda de campanha no Brás, tradicional polo de comércio popular da capital paulista, o candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, ergueu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A cena ocorreu no momento em que o postulante tenta conter a repercussão de publicações nas redes sociais que o associam, bem como a outros aliados de direita, a um suposto plano para retirar da santa o título de Padroeira do Brasil.

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Não há no Congresso Nacional nenhum projeto de lei nem movimento articulado por lideranças evangélicas com esse objetivo.

Polêmica

A polêmica ganhou tração após Flávio declarar, no fim de semana, que a versão teria sido gestada pelo PT com respaldo de integrantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

Em resposta, a CNBB divulgou nota oficial negando qualquer participação na difusão de conteúdos inverídicos, afirmando que acusações sem provas ferem a imagem da instituição e enfatizando que "a mentira não se combate com outra mentira".

Questionado sobre a reação do episcopado, o senador buscou reverter o desgaste e usou a nota da entidade em defesa.

"A nota foi esclarecedora porque confirma que essa questão era uma grande mentira. É a maior fake news dessa campanha, potencializada pelo PT e compartilhada por Janja e Simone Tebet", declarou Flávio. "Todos sabem que sou evangélico, mas respeito todas as religiões. Agradeço a confiança dos católicos", completou.

Suspensão da caminhada

A visita dos políticos ao Brás previa um percurso a pé entre os estabelecimentos da região, mas a programação teve foi cancelada após o gerador de um dos carros de som pegar fogo antes da chegada da comitiva. O incidente provocou aglomeração e correria, mas não deixou feridos.

Com o primeiro turno se aproximando, Flávio Bolsonaro vai concentrar as últimas agendas no Sudeste. Na capital paulista, além das atividades desta segunda, o candidato cumpre compromissos nesta terça-feira e no próximo sábado, quando encerra a campanha com uma motociata.