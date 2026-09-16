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Janja ataca bolsonarismo e faz referência a Michelle em discurso no DF

Discurso ocorreu na Praça do Trabalhador, com presença de candidatos do PT e do PDT

Luan Julião
Por
Primeira-dama disse que combate ao bolsonarismo vai além da disputa pela Presidência da República
Primeira-dama disse que combate ao bolsonarismo vai além da disputa pela Presidência da República - Foto: Luis ROBAYO / AFP
Eleições 2026

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi citada por Janja Lula da Silva durante um evento partidário realizado nesta quarta-feira, 16, em Ceilândia, no Distrito Federal. Ao discursar na Praça do Trabalhador, a primeira-dama ampliou as críticas à família Bolsonaro e defendeu uma mobilização contra o bolsonarismo nas eleições.

Janja afirmou que a disputa, em sua avaliação, não deveria se restringir à possibilidade de um integrante da família Bolsonaro ocupar a Presidência. Segundo ela, também seria necessário impedir a continuidade das ideias associadas ao grupo.

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“Quando eu falo sobre retroceder não é só colocar o filho do Bolsonaro na presidência, é sobre combater o bolsonarismo como um todo. “Sobre não votar em ninguém que leve o seu sobrenome, nem em suas ideias conservadoras. Inclusive, tem uma Bolsonara daqui de Ceilândia”, disse.

A declaração foi direcionada também a Michelle Bolsonaro (PL-SF), candidata ao Senado. Nascida em Ceilândia, a ex-primeira-dama foi mencionada diretamente por Janja durante o discurso.

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'Não vamos retroceder'

Em outro momento da fala, Janja afirmou que conquistas sociais não devem ser tratadas como permanentes e pediu que os eleitores evitem um eventual retorno ao que classificou como “retrocesso”.

“Essa é uma mensagem para o Brasil inteiro: nenhuma conquista social está garantida para sempre […]. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos voltar para as trevas com a família Bolsonaro, as trevas que a família Bolsonaro nos colocou. Não vamos”, declarou.

O discurso ocorreu durante o “Brasil Pronto pra Mais”, evento partidário realizado na Praça do Trabalhador, em Ceilândia, considerada a maior Região Administrativa do Distrito Federal.

Além de Janja, participaram do comício Leandro Grass (PT), candidato ao governo do DF, e as candidatas ao Senado Erica Kokay (PT) e Leila Barros (PDT).

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bolsonarismo Ceilândia conquistas sociais eleições 2024 janja lula da silva Michelle Bolsonaro

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