Moraes usa em julgamento relógio de R$ 720 mil; peças de ministros somam R$ 1,2 milhão

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Um relógio avaliado em R$ 720 mil, outro estimado em R$ 342 mil e modelos que ultrapassam a marca dos R$ 60 mil. Os acessórios usados por cinco ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) foram identificados em fotografias públicas e, juntos, têm valor estimado em cerca de R$ 1,2 milhão.

O levantamento foi realizado pelo portal Coisa de Bilionário, que reconheceu modelos usados pelo presidente da Corte, Edson Fachin, pelo vice-presidente, Alexandre de Moraes, e pelos ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux e Cristiano Zanin.

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Os valores são estimativas e podem sofrer alterações conforme fatores como modelo, ano de produção e estado de conservação. Já os relógios de Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e Flávio Dino não puderam ser identificados em fotografias recentes de sessões do STF.

Confira os modelos atribuídos aos ministros:

Alexandre de Moraes — Patek Philippe Nautilus

O relógio associado ao vice-presidente do STF é o mais valioso entre os identificados. Trata-se de um Patek Philippe Nautilus, avaliado em aproximadamente R$ 720 mil.

Alexandre de Moraes — Patek Philippe Nautilus - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O modelo, lançado em 1970, está entre os relógios esportivos de luxo mais conhecidos. Seu formato incomum de caixa e a pulseira integrada são características que chamam a atenção de colecionadores de design.

Gilmar Mendes — Rolex Sky-Dweller

Estimado em R$ 342 mil, o Rolex Sky-Dweller aparece como o segundo relógio de maior valor entre os modelos identificados.

Gilmar Mendes — Rolex Sky-Dweller - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O relógio foi desenvolvido para viajantes e permite acompanhar dois fusos horários ao mesmo tempo. Também possui calendário anual, que diferencia meses de 30 e 31 dias.

Gilmar Mendes também já apareceu em fotografias usando um smartwatch, equipamento que costuma contar com recursos para monitoramento da saúde.

Luiz Fux — Rolex Datejust 41

O modelo usado por Luiz Fux é um Rolex Datejust 41, com valor estimado em R$ 94 mil.

Luiz Fux — Rolex Datejust 41 - Foto: Divulgação / STF

A coleção Datejust foi lançada pela fabricante suíça em 1945. No modelo 41, o número faz referência ao diâmetro de 41 milímetros da caixa.

O preço pode variar de acordo com a configuração escolhida, incluindo elementos como pulseira, mostrador, luneta e outros materiais.

Cristiano Zanin — Rolex Datejust

O relógio de Cristiano Zanin se assemelha a um Rolex Datejust, segundo a apuração, e foi estimado em R$ 67 mil.

Cristiano Zanin — Rolex Datejust - Foto: Gustavo Moreno/STF

O modelo é reconhecido como um dos símbolos da relojoaria de luxo suíça. Entre suas características estão o funcionamento automático, a impermeabilidade e a exibição da data em uma janela no mostrador.

Em 1975, o modelo passou a funcionar também como cronômetro.

Edson Fachin — Patek Philippe Ultra-Thin

Com estimativa de R$ 60 mil, o Patek Philippe Ultra-Thin usado por Edson Fachin é o de menor valor entre os cinco relógios identificados.

Edson Fachin — Patek Philippe Ultra-Thin - Foto: Carlos Humberto / Divulgação / STF

Os modelos ultrafinos se destacam pela caixa de espessura reduzida. A característica aumenta a complexidade da fabricação, já que os componentes mecânicos precisam ser acomodados em um espaço menor.

Relógios não identificados

As fotografias recentes de sessões do STF não permitiram identificar os modelos usados por Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e Flávio Dino.