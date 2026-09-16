POLÍTICA
José Sarney recebe alta após três dias internado com pneumonia
Ex-presidente, de 96 anos, continuará o tratamento em casa
O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira ,16, após três dias de internação na UDI Hospital, da Rede D’Or, em São Luís, no Maranhão.
Ele estava internado para tratar um quadro de pneumonia e seguirá com acompanhamento ambulatorial e cuidados domiciliares.
Evolução Clínica
Sarney foi internado no domingo ,13, após apresentar uma infecção respiratória. No primeiro boletim médico, a equipe informou que ele estava clinicamente estável, com a pressão arterial controlada, respirando em ar ambiente e recebendo tratamento com antimicrobianos por via intravenosa.
Na segunda-feira ,14, o hospital informou que o ex-presidente apresentava evolução clínica favorável. Já na terça-feira, 15, uma nova atualização apontou que o quadro permanecia estável e que a alta poderia ocorrer nos dias seguintes.
Manifestação nas redes sociais
Durante a internação, Sarney informou que realizava exames e tratamento para a pneumonia e agradeceu as mensagens de apoio recebidas.
“Meu estado de saúde é estável e sigo sob acompanhamento médico. Agradeço, com carinho, todas as mensagens, orações e manifestações de amizade que tenho recebido”, escreveu.