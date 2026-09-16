Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

José Sarney recebe alta após três dias internado com pneumonia

Ex-presidente, de 96 anos, continuará o tratamento em casa

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem José Sarney recebe alta após três dias internado com pneumonia
Foto: Divulgação/Redes sociais
Eleições 2026

O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira ,16, após três dias de internação na UDI Hospital, da Rede D’Or, em São Luís, no Maranhão.


Ele estava internado para tratar um quadro de pneumonia e seguirá com acompanhamento ambulatorial e cuidados domiciliares.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Evolução Clínica

Sarney foi internado no domingo ,13, após apresentar uma infecção respiratória. No primeiro boletim médico, a equipe informou que ele estava clinicamente estável, com a pressão arterial controlada, respirando em ar ambiente e recebendo tratamento com antimicrobianos por via intravenosa.

Na segunda-feira ,14, o hospital informou que o ex-presidente apresentava evolução clínica favorável. Já na terça-feira, 15, uma nova atualização apontou que o quadro permanecia estável e que a alta poderia ocorrer nos dias seguintes.

Manifestação nas redes sociais

Durante a internação, Sarney informou que realizava exames e tratamento para a pneumonia e agradeceu as mensagens de apoio recebidas.

“Meu estado de saúde é estável e sigo sob acompanhamento médico. Agradeço, com carinho, todas as mensagens, orações e manifestações de amizade que tenho recebido”, escreveu.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

José Sarney Pneumonia Saúde

Relacionadas

Mais lidas