José Sarney recebe alta após três dias internado com pneumonia

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O ex-presidente José Sarney , de 96 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira ,16, após três dias de internação na UDI Hospital, da Rede D’Or, em São Luís, no Maranhão.



Ele estava internado para tratar um quadro de pneumonia e seguirá com acompanhamento ambulatorial e cuidados domiciliares.



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Evolução Clínica

Sarney foi internado no domingo ,13, após apresentar uma infecção respiratória. No primeiro boletim médico , a equipe informou que ele estava clinicamente estável, com a pressão arterial controlada, respirando em ar ambiente e recebendo tratamento com antimicrobianos por via intravenosa.

Na segunda-feira ,14, o hospital informou que o ex-presidente apresentava evolução clínica favorável. Já na terça-feira, 15, uma nova atualização apontou que o quadro permanecia estável e que a alta poderia ocorrer nos dias seguintes.

Manifestação nas redes sociais

Durante a internação, Sarney informou que realizava exames e tratamento para a pneumonia e agradeceu as mensagens de apoio recebidas.