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SAÚDE

Sem previsão de alta: José Sarney é internado para tratar pneumonia

Ex-presidente tem 96 anos e está em hospital no Maranhão

Ane Catarine
Por
O ex-presidente José Sarney
O ex-presidente José Sarney - Foto: Divulgação/André Medeiros
Eleições 2026

O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, foi internado no último domingo, 13, em um hospital de São Luís, no Maranhão, para tratar uma pneumonia.

Segundo a equipe médica, o quadro clínico é estável, com a pressão arterial sob controle, mas ainda não há previsão de alta.

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Neste momento, Sarney recebe tratamento com medicamentos administrados pela veia e respira normalmente, sem necessidade de aparelhos.

Confira o boletim médico:

Imagem ilustrativa da imagem Sem previsão de alta: José Sarney é internado para tratar pneumonia
Foto: Reprodução/Redes Sociais

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Em uma publicação no Instagram, o ex-presidente afirmou que está internado para realizar exames e tratar uma infecção respiratória.

Na legenda, disse que está sob acompanhamento médico.

"Meu estado de saúde é estável e sigo sob acompanhamento médico. Agradeço, com carinho, todas as mensagens, orações e manifestações de amizade que tenho recebido", escreveu.

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José Sarney Pneumonia Sarney Saúde

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