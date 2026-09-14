Sem previsão de alta: José Sarney é internado para tratar pneumonia

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O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, foi internado no último domingo, 13, em um hospital de São Luís, no Maranhão, para tratar uma pneumonia.

Segundo a equipe médica, o quadro clínico é estável, com a pressão arterial sob controle, mas ainda não há previsão de alta.

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Neste momento, Sarney recebe tratamento com medicamentos administrados pela veia e respira normalmente, sem necessidade de aparelhos.

Confira o boletim médico:

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em uma publicação no Instagram, o ex-presidente afirmou que está internado para realizar exames e tratar uma infecção respiratória.

Na legenda, disse que está sob acompanhamento médico.