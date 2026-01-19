Filha de José Sarney é internada em meio a tratamento contra câncer

Ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney - Foto: Reprodução/Instagram @roseanasarney

A deputada federal e ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney (MDB-MA), de 72 anos, informou na noite de domingo, 18, que está internada para tratar uma pneumonia.

A infecção ocorre enquanto ela enfrenta um câncer de mama triplo negativo, considerado um dos tipos mais agressivos da doença.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Roseana contou que recebeu alta na última quinta-feira, 15, mas precisou retornar ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia seguinte, após piora no quadro respiratório.

“Agora vou direto para a cirurgia e estou muito esperançosa. Acho que vai dar tudo certo. Conto com a oração de vocês e, claro, com a proteção de Deus”, disse em vídeo nas redes sociais.

Diagnóstico e tratamento

A deputada revelou o câncer em agosto de 2025.

Segundo ela, a última sessão de quimioterapia — prevista para 27 de janeiro — foi suspensa pela equipe médica, e a expectativa agora é que Roseana passe por cirurgia nas próximas semanas.

Desde o diagnóstico, ela vem compartilhando etapas do tratamento com seguidores e admite que a rotina tem sido desafiadora, mas afirma manter a fé e o otimismo.

O que é o câncer de mama triplo negativo

De acordo com a American Cancer Society, o câncer de mama triplo negativo corresponde a 10% a 15% dos casos da doença.

É classificado como mais agressivo porque cresce e se dissemina com maior velocidade, oferece menos opções terapêuticas e apresenta prognóstico mais complexo.

O tipo é mais frequente em:

mulheres abaixo dos 40 anos,

mulheres negras,

pacientes com mutação no gene BRCA1.

Histórico de saúde

A internação atual não é o primeiro enfrentamento da parlamentar contra o câncer.

Roseana foi diagnosticada durante a campanha de reeleição ao governo do Maranhão em 1998, quando passou por quatro cirurgias — incluindo retirada de um nódulo no pulmão, remoção de tumor de mama, histerectomia e retirada de nódulos intestinais.

Até 2016, ela já havia sido submetida a 23 cirurgias para retirada de tumores benignos e malignos, o primeiro deles aos 19 anos.

Quem é Roseana Sarney

Roseana Sarney é deputada federal pelo MDB do Maranhão e foi a primeira mulher eleita governadora de um estado brasileiro.

Filha do ex-presidente José Sarney, governou o Maranhão por quatro mandatos, além de ter sido senadora e líder do governo no Congresso Nacional.