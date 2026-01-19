Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Filha de José Sarney é internada em meio a tratamento contra câncer

Roseana Sarney, filha do ex-presidente José Sarney, foi diagnosticado com pneumonia

Redação

Por Redação

19/01/2026 - 13:45 h
Ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney
Ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney -

A deputada federal e ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney (MDB-MA), de 72 anos, informou na noite de domingo, 18, que está internada para tratar uma pneumonia.

A infecção ocorre enquanto ela enfrenta um câncer de mama triplo negativo, considerado um dos tipos mais agressivos da doença.

Roseana contou que recebeu alta na última quinta-feira, 15, mas precisou retornar ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia seguinte, após piora no quadro respiratório.

“Agora vou direto para a cirurgia e estou muito esperançosa. Acho que vai dar tudo certo. Conto com a oração de vocês e, claro, com a proteção de Deus”, disse em vídeo nas redes sociais.

Diagnóstico e tratamento

A deputada revelou o câncer em agosto de 2025.

Segundo ela, a última sessão de quimioterapia — prevista para 27 de janeiro — foi suspensa pela equipe médica, e a expectativa agora é que Roseana passe por cirurgia nas próximas semanas.

Desde o diagnóstico, ela vem compartilhando etapas do tratamento com seguidores e admite que a rotina tem sido desafiadora, mas afirma manter a fé e o otimismo.

O que é o câncer de mama triplo negativo

De acordo com a American Cancer Society, o câncer de mama triplo negativo corresponde a 10% a 15% dos casos da doença.

É classificado como mais agressivo porque cresce e se dissemina com maior velocidade, oferece menos opções terapêuticas e apresenta prognóstico mais complexo.

O tipo é mais frequente em:

  • mulheres abaixo dos 40 anos,
  • mulheres negras,
  • pacientes com mutação no gene BRCA1.

Histórico de saúde

A internação atual não é o primeiro enfrentamento da parlamentar contra o câncer.

Roseana foi diagnosticada durante a campanha de reeleição ao governo do Maranhão em 1998, quando passou por quatro cirurgias — incluindo retirada de um nódulo no pulmão, remoção de tumor de mama, histerectomia e retirada de nódulos intestinais.

Até 2016, ela já havia sido submetida a 23 cirurgias para retirada de tumores benignos e malignos, o primeiro deles aos 19 anos.

Quem é Roseana Sarney

Roseana Sarney é deputada federal pelo MDB do Maranhão e foi a primeira mulher eleita governadora de um estado brasileiro.

Filha do ex-presidente José Sarney, governou o Maranhão por quatro mandatos, além de ter sido senadora e líder do governo no Congresso Nacional.

