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POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro pede a Trump novas sanções contra ministros do STF

Ex-deputado e Paulo Figueiredo defenderam medidas contra Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes

Luan Julião
Por
Ex-deputado Eduardo Bolsonaro
Ex-deputado Eduardo Bolsonaro - Foto: Reprodução/Flickr Eduardo Bolsonaro
Eleições 2026

As críticas de Donald Trump ao combate ao crime organizado no Brasil foram um dos assuntos levados pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro e pelo empresário Paulo Figueiredo a integrantes da equipe do presidente americano nesta quarta-feira, 16.

O encontro ocorreu no Departamento de Estado dos Estados Unidos e também teve como pauta a crise institucional brasileira. Durante a reunião, os dois defenderam que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Gilmar Mendes sejam alvo de sanções americanas.

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Figueiredo afirmou à CNN Brasil que ele e Eduardo Bolsonaro apresentaram ao governo Trump o entendimento de que Moraes permanece formalmente designado pela Lei Global Magnitsky. A defesa apresentada no encontro foi para que o ministro volte a figurar na relação de pessoas sancionadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), ligado ao Tesouro dos Estados Unidos.

A designação de Moraes pelo OFAC havia sido retirada em dezembro de 2025, quando o órgão anunciou a remoção do ministro da lista de sancionados.

"Nossa posição é a de que Moraes continua sob a designação da Lei Global Magnitsky e que não há razão para que ele não seja reincluído na lista SDN [lista de pessoas designadas e bloqueadas] do OFAC", disse Figueiredo.

Outros dois ministros na mira

As medidas defendidas durante a conversa também envolveram Flávio Dino e Gilmar Mendes. Segundo Figueiredo, os dois ministros deveriam ser incluídos entre os alvos de sanções.

"Há elementos suficientes para demonstrar que Flávio Dino e Gilmar Mendes estão prestando apoio material a um indivíduo designado. E, portanto, devem ser designados também", defendeu.

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A reunião aconteceu um dia depois de o STF realizar o julgamento para análise do relatório produzido pela Polícia Federal (PF) no âmbito do Caso Master.

Combate às facções

Figueiredo também relacionou a conversa ao posicionamento recente de Donald Trump sobre a segurança pública brasileira.

Na terça-feira, 15, o presidente dos Estados Unidos afirmou, em documento enviado pelo Congresso, que o governo brasileiro falhou no enfrentamento ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Comando Vermelho (CV).

Trump declarou ainda que o Brasil precisa adotar medidas agressivas para combater e derrotar as organizações antes que elas se espalhem e cresçam.

"O anúncio sobre o fracasso do governo Lula em combater o tráfico de drogas é algo que vale os brasileiros prestarem a atenção", comentou Figueiredo.

"Eu estou otimista de que os brasileiros de bem vão gostar das notícias vindas dos EUA nas próximas semanas. E os bandidos não", completou.

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Tags

Donald Trump eduardo bolsonaro Lei Global Magnitsky

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