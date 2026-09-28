Desde quando Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil?

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Considerada a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida teve seu nome envolvido em uma polêmica, na semana passada, quando o candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), teria dito que retiraria o título dela, em uma espécie de aceno ao eleitorado evangélico, onde ele possui mais votos.

No entanto, mesmo após desmentir a informação, chamando-a de fake news, o liberal comprou uma briga com a Igreja Católica no país, acusando alguns membros da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de terem ajudado o PT a disseminar a informação falsa — a entidade rebateu a fala de Flávio.

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Afinal, desde quando Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil?

Apesar de os primeiros milagres atribuídos à santidade serem oriundos do século 18 — quando três pescadores encontraram a imagem durante navegação pelo rio Paraíba do Sul, em São Paulo —, Nossa Senhora Aparecida só se tornou oficialmente padroeira do Brasil a partir dos anos 1930 do século XX.

Exatamente no ano de 1930, o então chefe da Igreja Católica, papa Pio XI, ao atender um pedido dos bispos brasileiros, assinou um decreto que oficializava Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil.

Proclamação no Brasil

Com o anúncio da proclamação, as festividades da celebração solene foram preparadas no Rio de Janeiro, então capital do país. A data escolhida para a proclamação oficial foi o dia 31 de maio de 1931.

A celebração, de acordo com os registros da época, reuniu cerca de um milhão de pessoas e contou com a presença da imagem original de Aparecida, que, pela primeira vez, deixava o Santuário, localizado no estado de São Paulo.

Durante a Missa Solene, Dom Sebastião Leme, então arcebispo do Rio de Janeiro, leu a declaração do Papa e, assim, o povo brasileiro tinha oficialmente a sua padroeira.

Feriado nacional

O reconhecimento civil definitivo foi consolidado pela Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980, promulgada pelo então presidente-militar João Figueiredo, que declarou o dia 12 de outubro como feriado nacional consagrado à Padroeira do Brasil.

A legislação foi criada para oficializar o culto público e solene à santa, coincidindo com o período em que o Papa João Paulo II visitou o Brasil pela primeira vez.