Flávio Bolsonaro nega que vá tirar título de Padroeira de Aparecida

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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), negou na quinta-feira, 24, que tenha intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil caso seja eleito.

A declaração foi feita após a circulação de comentários nas redes sociais que atribuíam ao candidato uma suposta proposta nesse sentido.

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Em vídeo publicado no Instagram, Flávio afirmou que a informação é uma “mentira” e que não existe nenhum projeto para retirar o título da santa.

“Isso é uma grande mentira. Não tem pé nem cabeça. Não existe esse projeto”, disse.

As postagens que deram origem à repercussão usavam um trecho de um jornal televisivo para afirmar que Flávio teria planos de retirar ou apoiar a retirada da condição de Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil.

Também houve publicações classificando a suposta medida como um “ataque” aos católicos.

No entanto, não há registro de declaração do candidato defendendo essa mudança.

Na legenda do vídeo, Flávio afirmou ainda que respeita “todas as religiões e também quem não tem religião”.

Em seguida, fez uma crítica ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em referência a uma declaração do petista sobre o fim do celibato na Igreja Católica.

“Respeito todas as religiões e também quem não tem religião! Diferente do Lula, que quer se meter até nas regras da Igreja Católica. Deus no comando sempre”, disparou Flávio.

Campanha avalia acionar o TSE

Diante da repercussão do caso, a campanha de Flávio avalia acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A equipe jurídica também busca identificar os perfis responsáveis pela disseminação do conteúdo sobre Nossa Senhora Aparecida.