Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

"GRANDE MENTIRA"

Flávio Bolsonaro nega que vá tirar título de Padroeira de Aparecida

Candidato à Presidência da República, senador disse que respeita religiões

Ane Catarine
Por
O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro
O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro - Foto: Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro
Eleições 2026

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), negou na quinta-feira, 24, que tenha intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil caso seja eleito.

A declaração foi feita após a circulação de comentários nas redes sociais que atribuíam ao candidato uma suposta proposta nesse sentido.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em vídeo publicado no Instagram, Flávio afirmou que a informação é uma “mentira” e que não existe nenhum projeto para retirar o título da santa.

“Isso é uma grande mentira. Não tem pé nem cabeça. Não existe esse projeto”, disse.

As postagens que deram origem à repercussão usavam um trecho de um jornal televisivo para afirmar que Flávio teria planos de retirar ou apoiar a retirada da condição de Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil.

Também houve publicações classificando a suposta medida como um “ataque” aos católicos.

No entanto, não há registro de declaração do candidato defendendo essa mudança.

Na legenda do vídeo, Flávio afirmou ainda que respeita “todas as religiões e também quem não tem religião”.

Em seguida, fez uma crítica ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em referência a uma declaração do petista sobre o fim do celibato na Igreja Católica.

“Respeito todas as religiões e também quem não tem religião! Diferente do Lula, que quer se meter até nas regras da Igreja Católica. Deus no comando sempre”, disparou Flávio.

Leia Também:

POLÍTICA

Pedido do PT a Dino pode colocar candidatura de Flávio Bolsonaro em risco?
Pedido do PT a Dino pode colocar candidatura de Flávio Bolsonaro em risco? imagem

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro acusa PT de fake news após agenda em MG não acontecer
Flávio Bolsonaro acusa PT de fake news após agenda em MG não acontecer imagem

ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro fez contato com Vorcaro antes de prisão do ex-banqueiro
Flávio Bolsonaro fez contato com Vorcaro antes de prisão do ex-banqueiro imagem

Campanha avalia acionar o TSE

Diante da repercussão do caso, a campanha de Flávio avalia acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A equipe jurídica também busca identificar os perfis responsáveis pela disseminação do conteúdo sobre Nossa Senhora Aparecida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições 2026 eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil

Relacionadas

Mais lidas