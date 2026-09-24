Flávio Bolsonaro fez contato com Vorcaro antes de prisão do ex-banqueiro

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Candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tentou contato com Daniel Vorcaro quatro dias antes do ex-banqueiro ser preso, em 17 de novembro de 2025.

Os registros de ligação constam nos dados extraídos pela Polícia Federal. Segundo os documentos obtidos pelo jornal Estadão, o parlamentar teria enviado mensagens ao dono do extinto Banco Master, pedindo um retorno por parte do banqueiro.

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Vorcaro não atendeu às solicitações de Flávio de imediato, mas respondeu em seguida, justificando a demora do retorno. “Fala irmão. Tava trânsito voo o tem”.

Outro registro mostra uma nova tentativa de contato por parte de Flávio com Vorcaro, no dia 16 de novembro, véspera da primeira prisão do banqueiro.

Após não ter sua ligação atendida, Flávio enviou uma mensagem prestando solidariedade a Daniel Vorcaro, mas sem trazer para a conversa o contexto do gesto.

“Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs”, disse o senador.

Daniel Vorcaro foi preso no dia 17 de novembro de 2025, enquanto tentava viajar para Dubai, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Flávio Bolsonaro debocha após usar jatinho de Vorcaro

Em publiação no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira, 24, Flávio Bolsonaro usou o tom de deboche ao comentar sobre o surgimento do seu nome na lista de pessoas que usaram o avião de Daniel Vorcaro em uma viagem aos Estados Unidos.

"Ainda bem que na época o avião era de Willer. Imagina se fosse agora, eu teria viajado no avião de Alexandre de Moraes", escreveu Flávio Bolsonaro ao comentar o caso.