Lula x Flávio Bolsonaro: eleição pode ser decidida no 1º turno pela 3ª vez

Desde a redemocratização do país, em 1985, das nove eleições já realizadas no Brasil à Presidência da República, apenas em duas o pleito terminou diretamente no primeiro turno. Em 2026, diante das intenções de voto mais polarizadas entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), é possível que o cenário se repita.

De acordo com uma pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada na terça-feira, 23, o petista aparece com 45,8% das intenções de voto, contra 43,4% do liberal — como a margem de erro do levantamento é de um ponto percentual, para mais ou para menos, Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados.

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Quando o cenário foca apenas nos votos válidos — excluídos os brancos e nulos — Lula tem 46,3% contra 43,9% de Flávio Bolsonaro.

O que define uma eleição no primeiro turno?

Se levarmos em conta novamente os dados do levantamento da AtlasIntel, parceira do Grupo A TARDE, a possibilidade de o pleito do dia 4 de outubro ser decidido no primeiro turno, por ora, ainda é remota.

Segundo as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para que uma eleição seja decidida no primeiro turno, o candidato deve ter atingido, nas urnas, 50% dos votos mais um para garantir a vitória.

Assim, se formos voltar ao foco aos votos válidos da pesquisa AtlasIntel, Lula ainda teria que conseguir mais 3,8% dos votos válidos para definir o pleito daqui a alguns dias. Para Flávio, esse índice sobe para 6,2%.

Quando as eleições à Presidência da República foram decididas no primeiro turno?

As outras duas oportunidades em que as eleições à Presidência foram decididas sem a necessidade do segundo turno foram em 1994 e 1998, e envolveram os mesmos nomes: Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.

Há 32 anos, FHC recebeu 54,24% dos votos válidos. O petista ficou na segunda colocação, quando recebeu 27,07% dos votos. Quatro anos depois, quando eles novamente foram os protagonistas, Fernando Henrique Cardoso teve 53,06% dos votos e Lula, 31,71%.