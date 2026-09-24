Jerônimo Rodrigues convoca eleitores para missão com Lula: "Avermelhar Feira de Santana"

A vinda do presidente Lula (PT), candidato à reeleição, à Bahiapela sétima vez gerou uma forte mobilização no Baixo Sul do estado. Presente na praça de Presidente Tancredo Neves (PTN), na quarta-feira, 23, o governador Jerônimo Rodrigues, do mesmo partido do Executivo, fez um apelo ao público.

Segundo Jerônimo, os baianos têm uma única missão na próxima terça-feira, 29:

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Avermelhar Feira de Santana

"Eu quero fazer esse convite à região do Baixo Sul, para a gente fazer em Feira de Santana o que o PTN e o Baixo Sul estão fazendo aqui hoje nessa praça. Avermelhar Feira de Santana, acolhendo o Lula e dizendo a ele: Presidente, a Bahia está aqui", afirmou Jerônimo, que concorre à reeleição, durante comício.

Antes do anúncio público, o governador ao lado do senador Jaques Wagner e o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, ambos do PT, informou a vinda do presidente por meio das suas redes sociais.

LULA NA BAHIA! É 13! ⭐️❤️



Terça, dia 29, Lula estará de volta à Bahia para caminhar ao nosso lado. A Bahia abraça Lula, e vamos mostrar essa força nas ruas de Feira de Santana!



Será a grande caminhada da reta final da campanha! Chame todo mundo! A Bahia toda em Feira! ❤️⭐️ pic.twitter.com/OszUhbaaeq — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) September 23, 2026

A movimentação, inclusive, foi antecipada pelo portal A TARDE na última segunda-feira, 21.

Na oportunidade, o A TARDE tratou de uma divisão no PT nas discussões pela definição da agenda do presidente na Bahia. Fontes do portal relataram que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) era um dos defensores da realização do ato em Feira de Santana.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Lula vai às ruas mais uma vez: relembre passagem do presidente na Bahia

A passagem por Feira de Santana será a segunda agenda de rua de Lula na Bahia desde o início da campanha.

Na última, em 28 de agosto, o presidente caminhou pelo bairro da Liberdade, em Salvador, em ato que reuniu milhares de pessoas. O governador lembrou ainda que, nas eleições de 2022, a Bahia foi o estado que mais votou em Lula em proporção à população.