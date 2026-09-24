Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

BAIXO SUL

Jerônimo Rodrigues convoca eleitores para missão com Lula: "Avermelhar Feira de Santana"

Presidente desembarca na Bahia na próxima terça-feira, 29

Redação
Por Redação
Jerônimo Rodrigues (PT) foi um dos entusiastas para visita de Lula à cidade
Jerônimo Rodrigues (PT) foi um dos entusiastas para visita de Lula à cidade - Foto: Evertton Pacheco | Divulgação Assessoria do candidato
Eleições 2026

A vinda do presidente Lula (PT), candidato à reeleição, à Bahiapela sétima vez gerou uma forte mobilização no Baixo Sul do estado. Presente na praça de Presidente Tancredo Neves (PTN), na quarta-feira, 23, o governador Jerônimo Rodrigues, do mesmo partido do Executivo, fez um apelo ao público.

Segundo Jerônimo, os baianos têm uma única missão na próxima terça-feira, 29:

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Avermelhar Feira de Santana

"Eu quero fazer esse convite à região do Baixo Sul, para a gente fazer em Feira de Santana o que o PTN e o Baixo Sul estão fazendo aqui hoje nessa praça. Avermelhar Feira de Santana, acolhendo o Lula e dizendo a ele: Presidente, a Bahia está aqui", afirmou Jerônimo, que concorre à reeleição, durante comício.

Leia Também:

LULA NA BAHIA

Lula confirma ato de campanha em Feira de Santana na próxima semana
Lula confirma ato de campanha em Feira de Santana na próxima semana imagem

APOSTA FIRME

Lula pode fazer ato final na Bahia antes do primeiro turno da eleição
Lula pode fazer ato final na Bahia antes do primeiro turno da eleição imagem

CAMPANHA PRESIDENCIAL

Lula fará novo ato em Salvador e deve realizar carreata na Barra
Lula fará novo ato em Salvador e deve realizar carreata na Barra imagem

Antes do anúncio público, o governador ao lado do senador Jaques Wagner e o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, ambos do PT, informou a vinda do presidente por meio das suas redes sociais.

A movimentação, inclusive, foi antecipada pelo portal A TARDE na última segunda-feira, 21.

Na oportunidade, o A TARDE tratou de uma divisão no PT nas discussões pela definição da agenda do presidente na Bahia. Fontes do portal relataram que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) era um dos defensores da realização do ato em Feira de Santana.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Lula vai às ruas mais uma vez: relembre passagem do presidente na Bahia

A passagem por Feira de Santana será a segunda agenda de rua de Lula na Bahia desde o início da campanha.

Na última, em 28 de agosto, o presidente caminhou pelo bairro da Liberdade, em Salvador, em ato que reuniu milhares de pessoas. O governador lembrou ainda que, nas eleições de 2022, a Bahia foi o estado que mais votou em Lula em proporção à população.

Lula participa em uma caminhada no bairro Liberdade em Salvador ao lado do candidato a governador Jeronimo Rodrigues.
Lula participa em uma caminhada no bairro Liberdade em Salvador ao lado do candidato a governador Jeronimo Rodrigues. - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições na Bahia feira de santana Jerônimo Rodrigues Lula

Relacionadas

Mais lidas