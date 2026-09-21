PT articulou vinda de Lula a Feira de Santana neste domingo (27)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou perto de realizar um novo ato de campanha na Bahia no próximo domingo, 27. Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE, uma ala dos membros da campanha do governador Jerônimo Rodrigues (PT) articularam a vinda do petista para uma carreata na cidade de Feira de Santana.

Fontes consultadas pela reportagem afirmaram que chegou a ser discutido a presença de Lula no município na próxima sexta-feira, 25, mas a data precisou ser revista em razão de uma agenda do presidente com a Organização das Nações Unidas (ONU).

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A realização de um ato de campanha em Salvador no domingo não está descartado e é visto como um cenário mais provável. Assim, a agenda em Feira de Santana seria postergada.

Caso a presença de Lula seja confirmada, seria a segunda agenda eleitoral do presidente na Bahia para a disputa presidencial deste ano. No dia 28 de agosto, o petista realizou uma caminhada no bairro da Liberdade, em Salvador, em ato que reuniu mais de 20 mil apoiadores.

Região estratégica

O portal A TARDE apurou que Feira de Santana é considerada um dos principais municípios almejados pela campanha à reeleição de Jerônimo Rodrigues. Em 2022, o então candidato a governador foi derrotado na cidade no confronto contra ACM Neto (União Brasil) pelo Palácio de Ondina.

Agora, de acordo com as fontes, Jerônimo, que tem uma vida construída em Feira, onde leciona na Universidade Estadual da Bahia (Uneb), tem um ‘cardápio’ de entregas para os feirenses, o que pode impactar na sua votação, superando os 142.490 obtidos no segundo turno de 2022.

Cenário da AtlasIntel

O otimismo da base governista é impulsionado por números recentes. A primeira pesquisa exclusiva AtlasIntel/A TARDE, realizada entre 28 de agosto e 2 de setembro com 1.804 eleitores, aponta um empate técnico geral no estado: ACM Neto lidera numericamente com 48,8% das intenções de voto, enquanto Jerônimo registra 47,5%.

No entanto, quando o recorte é aplicado à Feira de Santana, o cenário local mostra ampla vantagem para o atual chefe do Executivo estadual: