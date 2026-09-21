Lula e prefeito de NY trocam camisas de futebol e criticam armamentos

Siga o A TARDE no Google

Durante passagem pela metrópole norte-americana nesta segunda-feira, 21, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva direcionou duras críticas veladas ao mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump. A declaração ocorreu após audiência com o prefeito local, Zohran Mamdani, expoente da ala socialista do Partido Democrata.

O encontro, solicitado pelo gestor nova-iorquino, foi realizado na residência oficial do embaixador brasileiro junto à ONU, Sérgio Danese — onde chefe de Estado se hospeda antes de proferir o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em tom descontraído antes das conversas, os líderes trocaram uniformes esportivos, já que Lula presenteou Mamdani com uma camisa do Corinthians, recebendo em contrapartida um modelo especial do New York City FC.

Ao lado do brasileiro, a quem classificou como "uma inspiração", o prefeito nova-iorquino apontou a crise de habitabilidade e o custo de vida como os maiores desafios de sua gestão, destacando que um quarto da população local vive abaixo da linha da pobreza.

Críticas ao armamentismo

Em resposta, Lula afirmou que orientou o jovem governante a não se afastar dos compromissos populares que o levaram à vitória eleitoral, aproveitando a ocasião para questionar a escalada de despesas militares no mundo em detrimento de investimentos sociais.

"A minha luta é ver se a gente consegue indignar a humanidade contra o desprezo que a liderança política tem pelo povo pobre. O mundo está gastando trilhões em armamentos, enquanto faltam recursos para a educação e para o combate à fome", declarou o presidente.

A fala atinge diretamente a condução de Trump, cuja administração reportou recentemente ao Congresso americano o desembolso de US$ 45,1 bilhões nas operações militares no Irã, além de manter forte pressão para que nações aliadas elevem seus orçamentos de defesa.

Articulação regional

A reunião com o prefeito integra uma intensa agenda diplomática com lideranças progressistas. Mais cedo, Lula conferenciou com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi. Em pauta, a cooperação em infraestrutura, a integração via Mercosul e Celac, o combate ao extremismo e o modelo uruguaio de regulamentação de apostas eletrônicas.

Ainda na ocasião, o governo brasileiro comemorou a cessão de parte da cota de exportação de carne bovina uruguaia para o mercado chinês. A jornada do chefe do Executivo em solo americano prevê ainda uma reunião com o senador independente Bernie Sanders.