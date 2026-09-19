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ALERTA DA ABIN

Trump nas eleições do Brasil? Relatório secreto acende sinal vermelho

Documento encaminhado ao TSE e ao Planalto adverte sobre ingerência dos EUA no pleito de outubro

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
O presidente dos EUA, Donald Trump
O presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Molly Riley
Eleições 2026

Um relatório elaborado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) elevou para um “nível de criticidade” os riscos de ingerência externa e de pressões do governo de Donald Trump sobre o Brasil no contexto das eleições de outubro.

O documento, encaminhado no fim de agosto ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aponta uma “escalada de pressão” e uma “reconfiguração da influência exercida pelos EUA”, sem ruptura com padrões históricos de atuação na região.

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Segundo o relatório, obtido pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a reafirmação da influência geopolítica norte-americana na América Latina tornou-se prioridade do segundo mandato do republicano.

A estratégia incluiria a contenção do avanço de potências rivais, como a China, e a ampliação da influência dos Estados Unidos sobre países considerados estratégicos.

Brasil entra no radar da Casa Branca

Dentro desse contexto, a Abin avalia que o Brasil ocupa posição central por manter uma política externa com maior grau de autonomia em relação às diretrizes de Washington. O documento aponta que essa postura teria colocado o país no foco de medidas de pressão econômica, comercial e diplomática.

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O relatório menciona ainda a atuação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) junto a integrantes do governo norte-americano como um dos fatores que contribuíram para o aumento das tensões entre os dois países.

De acordo com a análise, a partir de maio houve intensificação das pressões, incluindo discussões sobre a classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas, o que poderia servir de base para medidas administrativas e comerciais.

Marco Rubio ganha destaque no relatório

A Abin também cita declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que, em manifestações no Senado norte-americano, incluiu o Brasil entre os países que apresentariam resistência à liderança dos EUA na América Latina.

O documento afirma que Rubio tem desempenhado papel relevante na condução da política externa para a região e atribui a ele uma atuação marcada por posicionamentos ideológicos e pela defesa de governos alinhados aos interesses de Washington.

Lula rejeita exigências dos Estados Unidos

O relatório registra ainda que o presidente Lula rejeitou propostas e exigências apresentadas pelo governo norte-americano, como a do país não limitar a participação de “dissidentes políticos” nas urnas. O Planalto classificou o pedido encaminhado pela Casa Branca como “arquivo morto” e reafirmou a defesa da autonomia brasileira em temas estratégicos, como recursos minerais e política externa.

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abin Donald Trump eleições no Brasil Lula TSE

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