Lula rebate Trump e volta a detonar classificação de facções como terroristas

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar, nesta sexta-feira, 18, a classificação de facções criminosas como organizações terroristas, como fez o governo dos Estados Unidos.

Durante agenda institucional no Rio de Janeiro, Lula rebateu o presidente americano Donald Trump, afirmando que é preciso uma política que garanta a vitória do Estado contra o crime organizado.

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Lula aproveitou para fazer ataques ao movimento conhecido como 8 de Janeiro, episódio que ficou marcado pela tentativa de golpe de Estado na primeira semana do atual governo, colaborando com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Nós precisamos ganhar do crime organizado. E eu não aceito a ideia de que as facções bandidas são terroristas, como diz o Trump. Quando o Trump fala em terrorismo, ele fala em terrorismo de Estado, ele não fala da luta e da briga pelo poder. Quem fazia isso? O Bolsonaro tentando dar o golpe no 8 de Janeiro. Isso é terrorismo, pensando em matar Lula, Alckmin e até o Alexandre de Moraes. Isso é terrorismo de Estado", disparou o presidente.

Fala vai na contramão do discurso de Flávio Bolsonaro

A fala de Lula vai na contramão do discurso adotado por Flávio Bolsonaro (PL), seu principal adversário na disputa pela presidência. O senador fluminense tem sido defensor da manutenção do status de organização terrorista para as facções.

Na Bahia, na última quinta, 17, o senador voltou a falar sobre o tema e prometeu declarar guerra aos criminosos.

“Eu vou declarar guerra ao narcoterrorismo”, disparou o candidato a presidente ao falar sobre o tema.