Ex-integrante do MBL diz querer morte de Renan Santos: "Esse demônio"

A influenciadora Glenda Varotto, ex-integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), foi alvo de uma notícia-crime apresentada pelo candidato à Presidência da República, Renan Santos (Missão), após a divulgação de áudios em que ela teria feito ameaças de morte contra o político.

Glenda, conhecida nas redes sociais como Espectro Cinza, chegou a ser anunciada como pré-candidata a deputada federal pelo MBL. Ela se aproximou do movimento em 2024, passou a integrar oficialmente o grupo no início de 2025 e rompeu com a organização no fim de abril deste ano.

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Glenda Varotta - Foto: Reprodução/Instagram @espectrocinza

Segundo o portal Metrópoles, foram analisados 378 arquivos relacionados à influenciadora, entre fotos, vídeos e gravações de áudio produzidas ao longo de meses. Parte do material teria sido registrada por um amigo e ex-professor de inglês de Glenda, que afirmou ter ficado preocupado com menções frequentes à violência.

Em uma das gravações, Glenda manifesta desejo de que Renan Santos morra. Em outra conversa, o professor questiona a influenciadora sobre o alvo das ameaças, e ela confirma que se referia ao candidato. "Eu só quero esse cara morto. Esse demônio. Esse fodido”, diz Glenda, de 34 anos, numa das gravações.

Por mim, desde que ele esteja morto, eu tô feliz. Essa bosta desse cara aí pode instaurar Terceira Guerra Mundial, Terceiro Reich, sei lá, foda-se, eu só quero esse cara morto. Esse demônio. Esse fodido Glenda Varotto - ex-integrante do MBL

Notícia-crime foi apresentada à Polícia Federal

No dia 27 de agosto, Renan Santos apresentou uma notícia-crime à Polícia Federal, em São Paulo, para pedir a apuração dos fatos. A defesa solicitou a abertura de inquérito, além da perícia do material encaminhado e da oitiva dos envolvidos.

De acordo com Renan, as informações também foram encaminhadas à Polícia Civil de São Paulo. O candidato afirmou que as duas instituições instauraram procedimentos para investigar o caso.

Em declaração ao Metrópoles, Glenda negou que tivesse intenção real de matar Renan. Segundo ela, os áudios representam apenas desabafos feitos sobre seu antigo ambiente de trabalho e não correspondem a uma intenção concreta.

A influenciadora também afirmou ser alvo de uma campanha de “assassinato de reputação” promovida pelo MBL.

Renan relata relação com ex-integrante

Renan Santos afirmou, ao mesmo veículo, que Glenda teria tentado estabelecer uma relação pessoal com ele e que, após não obter correspondência, passou a fazer ataques contra sua reputação.

O candidato também declarou que as ameaças fariam parte de uma ação mais ampla contra integrantes do MBL e do partido Missão. Essas afirmações são apresentadas por Renan como parte dos elementos encaminhados às autoridades.