Renan Santos pede impeachment de ministro do STF por caso Master

Candidato à Presidência da República, Renan Santos (Missão) participou de um protesto em São Paulo na noite desta terça-feira, 1º, para pedir o impeachment do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal.



A mobilização aconteceu horas depois de Toffoli voltar atrás na decisão em que ele suspendeu a candidatura de Renan Santos, de modo que candidato do Missão ficou impedido de usar as redes sociais e participar de sabatinas e debates.



Na última segunda-feira, 31, Toffoli afirmou que a campanha de Renan utilizou 16 perfis irregulares nas redes sociais para fazer campanha eleitoral, prática que violaria a legislação eleitoral e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinam a obrigação de informar todos os perfis no momento do registro da candidatura.



Nesta terça, no entanto, o ministro recuou e liberou a utilização das redes sociais e a participação em debates e sabatinas, assim como o acesso ao fundo eleitoral. Segundo Toffoli, a medida cautelar tinha como objetivo congelar a situação irregular para que a Justiça Eleitoral pudesse investigar os perfis que foram informados posteriormente.

A coleta de provas foi feita e a equipe do candidato enviou os dados que foram requeridos pelo ministro, como a data de criação e uso das contas. O processo foi enviado para a Procuradoria-Geral Eleitoral, que pode avaliar o caso e decidir se pedirá sanções contra o candidato.

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Pedido de impeachment

Renan Santos esteve presente na manifestação do partido Missão na Avenida Paulista, que já estava marcada pela sigla antes da liberação de Toffoli. Em coletiva de imprensa minutos antes da decisão, Renan afirmou que iria descumprir as restrições impostas pelo ministro.



“Eu já falei outras vezes, decisão ilegal não se cumpre, então eu vou colocar meus vídeos à disposição pra qualquer um e se alguém postar não tem nenhum problema. ‘Ah, mas você está descumprindo a decisão’. Essa decisão é ilegal, eu sequer reconheço o ministro legítimo, então eu vou continuar usando todos os meios possíveis pra que nossa campanha seja feita”, disse o candidato.



Renan também afirmou que o protesto seria direcionado contra Alexandre de Moraes, que também será alvo de um pedido de impeachment por parte do Missão, diante dos diálogos revelados nesta terça entre o ministro e o banqueiro Daniel Vorcaro.



“Vão ser dois pedidos de impeachment, um contra o Toffoli e outro contra o Moraes”, disse Renan no início do ato.