Jerônimo reúne prefeito e ex-prefeito adversários em ato de campanha

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Em mais uma etapa da agenda política pelo Litoral Norte e Agreste baiano, o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) comandou uma expressiva carreata no município de Esplanada, neste domingo, 20.

O ato ficou marcado pela demonstração de força e capacidade de articulação do gestor estadual, que conseguiu alinhar no mesmo palanque duas das principais lideranças locais: o atual prefeito, Nandinho da Serraria, e o ex-prefeito Rodrigo de Dedé.

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Percurso

​Acompanhado pelos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner, Jerônimo percorreu as principais vias da cidade ao lado dos dois líderes políticos regionais, atraindo uma expressiva multidão de apoiadores.

​A convergência dos grupos em torno do projeto governista reforça o peso da mobilização local e consolida a presença do grupo ligado ao presidente Lula na região.

O percurso em Esplanada faz parte do roteiro de viagens do governador pelo interior do estado para promover as propostas da coligação.