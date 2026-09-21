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ESPLANADA

Jerônimo reúne prefeito e ex-prefeito adversários em ato de campanha

Ato ficou marcado pela demonstração de força e capacidade de articulação do gestor estadual

Rodrigo Tardio
Por
Percurso faz parte do roteiro de viagens do governador pelo interior do estado
Percurso faz parte do roteiro de viagens do governador pelo interior do estado - Foto: Daniel Pujol
Eleições 2026

Em mais uma etapa da agenda política pelo Litoral Norte e Agreste baiano, o governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) comandou uma expressiva carreata no município de Esplanada, neste domingo, 20.

O ato ficou marcado pela demonstração de força e capacidade de articulação do gestor estadual, que conseguiu alinhar no mesmo palanque duas das principais lideranças locais: o atual prefeito, Nandinho da Serraria, e o ex-prefeito Rodrigo de Dedé.

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Percurso

​Acompanhado pelos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner, Jerônimo percorreu as principais vias da cidade ao lado dos dois líderes políticos regionais, atraindo uma expressiva multidão de apoiadores.

​A convergência dos grupos em torno do projeto governista reforça o peso da mobilização local e consolida a presença do grupo ligado ao presidente Lula na região.

O percurso em Esplanada faz parte do roteiro de viagens do governador pelo interior do estado para promover as propostas da coligação.

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Tags

candidatura à reeleição carreata política Esplanada BA Jerônimo Rodrigues Litoral Norte Bahia mobilização eleitoral

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