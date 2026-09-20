Jerônimo faz promessa a opositores em comício no oeste da Bahia

O governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou, durante comício em Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia, no sábado, 19, que pretende governar em parceria com todos os prefeitos do estado, independentemente de diferenças partidárias, caso seja reconduzido ao cargo.

Na região da Bacia do Rio Corrente, a parceria entre o governo do Estado e as prefeituras soma mais de R$ 1,02 bilhão em investimentos durante a gestão de Jerônimo, segundo dados apresentados pelo governo.

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Somente em Santa Maria da Vitória, são 26 obras em execução, de acordo com o prefeito Tonho de Zé de Agdônio. Entre as intervenções estão ações de pavimentação, drenagem, construção de pontes, recuperação de praças e ampliação do abastecimento de água.

Investimentos na região

Entre as obras já realizadas na região está a reforma e ampliação do Hospital Municipal Dr. José Borba, que recebeu R$ 43,6 milhões em investimentos estaduais. Também foi entregue o Colégio Estadual de Tempo Integral Rio Corrente, com capacidade para 587 estudantes.

Para um eventual novo mandato, estão previstos investimentos em estradas, pontes e mobilidade rural, além da implantação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), expansão da educação em tempo integral, abastecimento de água, saneamento e fortalecimento da agricultura familiar nos municípios da Bacia do Rio Corrente.

Ao defender a presença do Estado em diferentes regiões, Jerônimo afirmou que investimentos públicos devem alcançar também povoados e comunidades rurais. Segundo o governador, em três anos e meio de gestão foram inauguradas 740 escolas e 15 hospitais.

“Quando a gente tem desejo de fazer as coisas, quando a gente governa com inteligência e com coração, os investimentos chegam. As estradas, escolas e os hospitais chegam”, disse.

Parceria com prefeitos

Durante o comício, Jerônimo também afirmou que a relação entre o governo estadual e os municípios não deve depender de alinhamento político. “Onde está escrito que quem mora em povoado não pode ter asfalto nas estradas? Quem mora na zona rural não pode ter posto de saúde ou creche?”, questionou.

O governador reforçou que pretende manter a parceria com os prefeitos, independentemente de suas posições partidárias. “O que está posto aqui é a boa vontade de trazer projetos e realizações para Santa Maria da Vitória e para a Bahia”, declarou.