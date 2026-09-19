Jerônimo destaca obras e R$ 836 milhões em investimentos em Conquista

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O governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), participou, neste sábado, 19, de uma caminhada em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Segundo a organização, o ato reuniu cerca de 30 mil pessoas.

Durante a agenda, foram destacados investimentos realizados no município ao longo dos primeiros três anos e meio da gestão. De acordo com os dados apresentados pelo governo, Vitória da Conquista recebeu mais de R$ 836,5 milhões em investimentos no período.

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Entre as ações citadas estão a nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral de Vitória da Conquista, obras de infraestrutura e equipamentos na área da saúde, como o serviço de radioterapia do Hospital Geral, o Centro de Diagnóstico por Imagem e o novo Hemocentro.

No Sudoeste Baiano, os investimentos estaduais somaram R$ 1,03 bilhão nos últimos três anos e meio, segundo os dados apresentados pela gestão.

Propostas para um novo mandato

Para um eventual novo mandato, Jerônimo apresentou propostas para ampliar as ações no município e na região. Entre elas estão a segunda etapa da ampliação do abastecimento de água de Vitória da Conquista e Belo Campo, as barragens de Catolé e Morrinhos e a expansão do sistema de esgotamento sanitário.

Na área da saúde, o programa prevê a implantação de 24 novas Unidades Básicas de Saúde, além de um Centro Especializado em Reabilitação e da ampliação de serviços hospitalares e ambulatoriais voltados ao atendimento da demanda da regulação estadual.

Prefeitos e lideranças participam de caminhada

Durante o ato, Jerônimo agradeceu a presença de apoiadores e destacou a participação de prefeitos, deputados, movimentos sociais, consórcios e outras lideranças do Sudoeste Baiano.

“Vitória da Conquista está dando um show com essa caminhada! Presença dos movimentos sociais, prefeitos, deputados, consórcios. Me comprometo a retribuir todo esse carinho com muito trabalho”, afirmou.

O governador esteve acompanhado dos candidatos ao Senado Rui Costa e Jaques Wagner durante a mobilização.