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ELEIÇÕES 2026

Jerônimo reúne evangélicos e defende combate à intolerância

Governador e candidato à reeleição participou de encontro com lideranças religiosas na 2ª feira, 14

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT) participou de encontro com lideranças evangélicas
Governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT) participou de encontro com lideranças evangélicas - Foto: Erickson Araújo
Eleições 2026

O governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu a liberdade religiosa e afirmou que pretende continuar governando para diferentes segmentos da sociedade, independentemente de crenças.

A declaração foi feita nesta segunda-feira, 14, durante encontro com membros da comunidade evangélica no Comitê Central da campanha, em Salvador.

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Durante o evento, marcado por orações e manifestações de apoio à reeleição de Jerônimo e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador pediu respeito às diferentes escolhas religiosas.

“Aquele ou aquela que não queira seguir determinado movimento, siga o seu. Mas respeite a opção religiosa das pessoas. Eu fico muito machucado quando vejo templos serem destruídos. Nós não podemos aceitar que as igrejas evangélicas sejam desrespeitadas. Cada um que siga o que acredita”, afirmou.

Trajetória e serviço público

Jerônimo também falou sobre sua trajetória pessoal e a motivação para atuar na vida pública. Nascido na zona rural, o governador relembrou as dificuldades enfrentadas durante a infância e destacou a importância de políticas públicas para ampliar o acesso a serviços essenciais.

“Eu, como homem de fé, peço a Deus todos os dias que ele me ajude a governar esse Estado com a minha história. A história de quem não teve escola de qualidade e que não teve posto de saúde perto de casa”, disse.

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Lideranças evangélicas presentes no encontro também destacaram a trajetória do governador, que estudou, tornou-se professor e chegou ao comando do Executivo estadual. Os representantes defenderam a continuidade do atual projeto político na Bahia e a reeleição de Lula.

Políticas públicas

Ao abordar as ações do governo, Jerônimo afirmou que as políticas públicas devem contribuir para melhorar as condições de vida da população, sobretudo de pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Nós, desse time de excluídos, só passamos a ser vistos depois do presidente Lula, no Brasil, e de Wagner, na Bahia. O pedido que faço é para que a gente continue a consertar [o Estado]. Sabe quando vocês estão pregando no templo tentando consertar a vida de uma pessoa? É assim que nós temos que fazer com as políticas públicas”, declarou.

Entre as propostas apresentadas pelo governador estão a universalização do ensino em tempo integral, a continuidade dos investimentos em segurança pública, a proteção das mulheres e ações de combate à pobreza.

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eleições na Bahia evangélicos Jerônimo Rodrigues

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