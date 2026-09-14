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Jerônimo lamenta morte do filho de Lazinho do Olodum

Acidente ocorreu nesta segunda-feira, 14, na BR-324

Rodrigo Tardio
Por
Chefe do Executivo baiano afirmou que está acompanhando os desdobramentos do caso
Chefe do Executivo baiano afirmou que está acompanhando os desdobramentos do caso - Foto: UENDEL GALTER

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), utilizou a conta no X (antigo Twitter) nesta segunda-feira, 14, para expressar profundo pesar pelo grave acidente ocorrido na BR-324, em Salvador. A tragédia resultou na morte de Inaiê Araújo dos Santos, filho de Lazinho, vocalista do Olodum.

Na publicação, o chefe do Executivo baiano afirmou que está acompanhando os desdobramentos do caso junto às autoridades e prestou condolências à família.

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"Recebi com muito pesar a notícia do acidente ocorrido nesta segunda-feira, na BR-324, que vitimou o jovem Inaiê Araújo dos Santos, filho do nosso querido Lazinho, do Olodum.Estou acompanhando o caso e, neste momento de dor, manifesto minha inteira solidariedade a Lazinho, aos familiares e aos amigos de Inaiê", declarou Jerônimo Rodrigues.

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Acidente

O acidente ocorreu em um dos trechos da rodovia federal que corta a capital baiana. Equipes do serviço de emergência foram acionadas para atender a ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. As causas do acidente estão sob investigação das autoridades de trânsito e da Polícia Civil.

A comoção tomou conta de fãs e integrantes do cenário cultural baiano, onde Lazinho é uma das figuras mais emblemáticas da música afro-brasileira à frente do Olodum. Até o momento, os detalhes sobre o velório e o sepultamento de Inaiê Araújo dos Santos não foram divulgados pela família.

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Tags

acidente BR-324 cultura baiana Jerônimo Rodrigues Lazinho Olodum Solidariedade tráfego e segurança

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