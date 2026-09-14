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Ex-dono do Banco Master buscou banca de esposa de Gilmar em 2025

Vorcaro foi à banca de Guiomar Feitosa, em Brasília, mas tratativas não avançaram após exigências

Rodrigo Tardio
Por
No mercado da advocacia, Vorcaro ostentava reputação de cliente de alto poder aquisitivo
No mercado da advocacia, Vorcaro ostentava reputação de cliente de alto poder aquisitivo - Foto: Divulgação
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O ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, procurou pessoalmente a advogada Guiomar Feitosa, em Brasília, ao longo de 2025, com o intuito de contratá-la para a condução dos casos jurídicos particulares.

À época da investida, Guiomar era casada com o ministro decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. Apesar da reunião inicial realizada na capital federal, a contratação acabou descartada.

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Tentativa

A aproximação ocorreu na sede do escritório Sérgio Bermudes, um dos mais influentes do país, onde Guiomar atua como sócia-gerente. De acordo com o apurado pelo SBT News, o banqueiro manifestou interesse direto em contar com a representação formal da banca.

Durante a conversa preliminar sobre os termos contratuais, a advogada exigiu a apresentação da numeração dos processos e reforçou a diretriz de trabalho: não aceitar causas sem viabilidade jurídica nem oferecer promessas de resultado vantajoso aos clientes.

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Sem avanço

A postura travou o avanço das conversas e deixou a nítida avaliação interna de que o objetivo central de Vorcaro era estabelecer um canal direto de diálogo com o integrante da Suprema Corte.

“Na minha visão, ele queria uma aproximação, viu que não iria conseguir minha contratação sem ter um processo específico. Ele não apresentou os números dos processos e desde então não manteve mais contato”, afirmou Guiomar Feitosa à reportagem.

No mercado da advocacia, Vorcaro ostentava a reputação de cliente de alto poder aquisitivo, capaz de movimentar cifras milionárias em honorários. Em janeiro de 2024, o empresário já havia fechado um contrato de R$ 128 milhões com o escritório de Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes.

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ADVOCACIA Banco MAster Daniel Vorcaro Guiomar Feitosa honorários milionários supremo tribunal federal

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