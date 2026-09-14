Ex-dono do Banco Master buscou banca de esposa de Gilmar em 2025

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O ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, procurou pessoalmente a advogada Guiomar Feitosa, em Brasília, ao longo de 2025, com o intuito de contratá-la para a condução dos casos jurídicos particulares.

À época da investida, Guiomar era casada com o ministro decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. Apesar da reunião inicial realizada na capital federal, a contratação acabou descartada.

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Tentativa

A aproximação ocorreu na sede do escritório Sérgio Bermudes, um dos mais influentes do país, onde Guiomar atua como sócia-gerente. De acordo com o apurado pelo SBT News, o banqueiro manifestou interesse direto em contar com a representação formal da banca.

Durante a conversa preliminar sobre os termos contratuais, a advogada exigiu a apresentação da numeração dos processos e reforçou a diretriz de trabalho: não aceitar causas sem viabilidade jurídica nem oferecer promessas de resultado vantajoso aos clientes.

Sem avanço

A postura travou o avanço das conversas e deixou a nítida avaliação interna de que o objetivo central de Vorcaro era estabelecer um canal direto de diálogo com o integrante da Suprema Corte.

“Na minha visão, ele queria uma aproximação, viu que não iria conseguir minha contratação sem ter um processo específico. Ele não apresentou os números dos processos e desde então não manteve mais contato”, afirmou Guiomar Feitosa à reportagem.

No mercado da advocacia, Vorcaro ostentava a reputação de cliente de alto poder aquisitivo, capaz de movimentar cifras milionárias em honorários. Em janeiro de 2024, o empresário já havia fechado um contrato de R$ 128 milhões com o escritório de Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes.