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HOME > POLÍTICA

CRISE NO STF

Gilmar pede para Fachin assumir caso Master e sugere adiar sessão

Para o decano, a tramitação separada pode provocar decisões contraditórias

Anderson Ramos
Por
Gilmar Mendes, decano do STF.
Gilmar Mendes, decano do STF. - Foto: Andressa Anholete | STF
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O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu que o presidente da Corte, Edson Fachin, assuma o processo que trata das mensagens trocadas entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

No documento encaminhado a Fachin nesta sexta-feira, 11, Gilmar defende que o presidente reúna esse caso a outro processo que apura irregularidades e vícios em investigações da Polícia Federal (PF) que envolvem ministros da Corte.

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Segundo Gilmar, os dois procedimentos estão relacionados e possuem bases fáticas e probatórias parcialmente coincidentes. Para o ministro, a tramitação separada pode provocar decisões contraditórias.

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Adiamento

Gilmar ainda ponderou ter “sérias dúvidas” de que o caso das mensagens de Vorcaro com Moraes esteja, no estágio atual, em condições de ser julgado pelo Plenário do STF. A análise está marcada para a próxima terça-feira, 15.

Segundo o decano, ainda não é possível definir com segurança a natureza do procedimento conduzido por André Mendonça.

Gilmar afirmou que não está claro se o caso tem caráter investigativo, se é destinado à análise de medidas cautelares específicas ou se possui outra finalidade.

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crise no STF edson fachin Gilmar Mendes

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