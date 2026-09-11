Mendonça nega quebra total do sigilo das investigações do caso Master

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça decidiu não tornar públicos todos os documentos da investigação relacionada ao Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro. A decisão foi proferida nesta sexta-feira, 11, ocorreu após pedidos do ministro Alexandre de Moraes e da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Conforme reportagem do Estadão, Mendonça alegou que a manutenção do sigilo é necessária diante da “existência de investigações em andamento” e para preservar dados pessoais. O ministro afirmou ainda que o material que está efetivamente disponível no processo já foi divulgado.

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A decisão veio após Moraes se manifestar sobre o caso nesta manhã e pedir a quebra do sigilo de todos os documentos relacionados a Vorcaro. Na avaliação de Moraes, Mendonça estaria retirando o sigilo de documentos de maneira “seletiva”, com possível benefício próprio.

Mendonça rebateu a acusação e afirmou que “todas as peças efetivamente disponíveis foram devidamente publicizadas”.

Dados do celular de Vorcaro

Mendonça também se manifestou sobre o acesso aos dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro. O ministro afirmou que o aparelho não está sob sua guarda e utilizou esse argumento para justificar a decisão de não compartilhar com o ministro Cristiano Zanin os dados brutos do dispositivo.

O relator reconheceu, porém, que a Polícia Federal entregou voluntariamente ao gabinete dele, em março, um envelope contendo os dados extraídos do celular de Vorcaro.

Segundo Mendonça, o material permanece “lacrado e intocado” e não está sob sua posse direta como aparelho telefônico.

Zanin reforça pedido

Após ter a solicitação negada, Zanin reforçou o pedido para ter acesso à íntegra dos dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro antes do julgamento marcado para terça-feira, 15.

Para ele, a cópia de segurança que está lacrada no gabinete de André Mendonça deve ser compartilhada com os demais ministros do STF, independentemente de ter sido analisada ou não pelo relator.