POLÍTICA
Alexandre de Moraes pede quebra de sigilo de documentos do Banco Master
Ministro chamou de "escolha seletiva" a derrubada das confidência dos documentos
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se manifestou sobre as investigações do Banco Master e pediu a quebra do sigilo de todos os documentos envolvendo a ex-instituição financeira, comandada por Daniel Vorcaro.
Isso porque o magistrado alega que a retirada da confidência, feita pelo ministro André Mendonça, relator, está sendo feita de forma “seletiva”. É nesse sentido que Moraes pede a “derrubada imediata de todo e qualquer sigilo dos autos” ao presidente Edson Fachin.
“O julgamento fracionado das PETs 16.704 e 16.662 (...) somado à escolha seletiva do levantamento somente de parte dos procedimentos e o direcionamento subjetivo de um dos interessados de quais documentos de cada PET deverão ser entregues aos Ministros julgadores, com a supressão de 180 (cento e oitenta) documentos, obstaculiza gravemente a análise probatória", escreveu Moraes.
Além disso, o ministro pediu conjunto de duas petições que tramitam no tribunal sobre o caso:
- a que trata das mensagens trocadas por Daniel Vorcaro com ele;
- e a que reúne representações que apontam suposta quebra de imparcialidade e suspeitas de improbidade administrativa, crimes de responsabilidade e abuso de autoridade por parte de Mendonça na condução das operações "Sem Desconto" e "Compliance Zero".
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Investigações que não tiveram o sigilo derrubado
Entre as investigações que não tiveram o sigilo derrubado estão as apurações sobre o financiamento do filme "Dark Horse", que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Moraes critica a quebra de sigilo
O ministro Alexandre de Moraes ainda criticou a análise das petições, segundo ele, apenas a PET 16.662, a qual ele é citado foi pautada, deixando de fora a PET 16.704.
Entre os pontos citados por Moraes contra Mendonça estão:
- Usurpação da direção das investigações policiais com quebra da cadeia de custódia;
- Condução irregular de tratativas de colaboração premiada;
- Suposto direcionamento de alvos (incluindo o próprio Moraes e o senador Davi Alcolumbre) por motivações pessoais e política