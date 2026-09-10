Alexandre de Moraes recua e cancela pronunciamento no STF

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Em meio à escalada da crise no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Alexandre de Moraes recuou e decidiu cancelar o pronunciamento marcado para as 10h após ter sido retirado da relatoria do inquérito das fake news, pelo presidente Edson Fachin, na última quarta-feira, 9.

O magistrado, que está no centro do conflito, deve se manifestar em um outro momento. Segundo a Corte, o pronunciamento será remarcado "para data oportuna". A declaração de Moraes estava prevista para iniciar às 11h.

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A movimentação de Moraes ocorre um dia após o presidente da Suprema Corte chama para si a responsabilidade do inquérito das fakes news, que estava parado há sete anos.

Além disso, Fachin também decidiu derrubar as decisões dos ministros André Mendonça e Flávio Dino sobre a Polícia Federal (PF). Nesse sentido, o chefe do STF alterou a sessão plenária para o próximo dia 15, às 10h.

Escalada da crise no STF: entenda o que está por trás da instabilidade inédita da Corte

A crise que divide o Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou força a partir das investigações envolvendo o Banco Master e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Relatórios da Polícia Federal reuniram mensagens enviadas por Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes, nas quais o empresário tratava de assuntos relacionados a investigações e buscava contato com o magistrado.

O caso ganhou ainda mais repercussão após vir à tona a existência de um contrato de R$ 131 milhões entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa de Moraes.

Até o momento, as informações divulgadas provocaram questionamentos sobre a relação dele com o empresário e sobre os limites de sua atuação em processos relacionados ao banco.