Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Veja detalhes do contrato milionário entre esposa de Moraes e Master

Após quebra de sigilo, o Supremo Tribunal Federal divulgou o acordo avaliado em R$ 131 milhões

Luiza Nascimento
Por
Viviane Barci e Alexandre de Moraes
Viviane Barci e Alexandre de Moraes - Foto: Evaristo Sá/AFP
Eleições 2026

Um contrato de R$ 131 milhões entre a advogada Viviane Barci - esposa do ministro Alexandre de Moraes - e o Banco Master, foi divulgado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta quinta-feira, 10. O documento está anexado na investigação sobre o caso e, após pedido do presidente da Corte, Edson Fachin, teve o sigilo suspenso.

Firmado em janeiro de 2024, o contrato previa um pagamento de 36 parcelas de R$ 3 milhões líquidos, sendo R$ 3,64 milhões bruto, pelos seguintes serviços:

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • Implantação;
  • acompanhamento;
  • aprimoramento constante e continuado de programa de integridade (compliance);
  • consultoria estratégica e jurídica em procedimentos/inquéritos policiais nas Polícias Federal e Civis e procedimentos administrativos, inclusive perante o Banco Central, a Receita Federal e CADE;
  • processos judiciais em todas as instâncias do Poder Judiciário.

Leia Também:

PROIBIÇÃO

Vereadores aprovam fim da atividade de flanelinha
Vereadores aprovam fim da atividade de flanelinha imagem

DERROTADOS?

Banda B e a força dos ex-prefeitos que pode definir a eleição na Bahia
Banda B e a força dos ex-prefeitos que pode definir a eleição na Bahia imagem

POLÍTICA

Edson Fachin pede retirada de sigilo das investigações do caso Master
Edson Fachin pede retirada de sigilo das investigações do caso Master imagem

Pagamentos foram interrompidos diante da crise

Os pagamentos foram descontinuados em novembro, quando o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Antes da data, todos os repassses ocorreram dentro do planejamento.

Ou seja, desde fevereiro de 2024, foram pagas 22 parcelas que totalizaram R$ 80,2 milhões.

Moraes teria alterado documento

Um dos pontos investigados na relação de Moraes com banqueiro Daniel Vorcaro, principal dirigente do Banco Master, é a alteração realizada pelo ministro no contrato.

Em relatório tornado público por Mendonça, a Polícia Federal detalha que Moraes teria editado o documento na noite de 15 de janeiro de 2024. Os indícios foram comprovados após acesso a metadados de arquivos extraídos do celular do empresário.

O escritório Barci de Moraes, pertencente a Viviane Barci, confirmou o acesso e edição da versão final do contrato, com a justificativa de que a consulta ocorreu a pedido do próprio setor de com o intuito de verificar possíveis impedimentos contratuais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Alexandre de Moraes Banco MAster Viviane Barci

Relacionadas

Mais lidas