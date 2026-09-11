Veja detalhes do contrato milionário entre esposa de Moraes e Master

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Um contrato de R$ 131 milhões entre a advogada Viviane Barci - esposa do ministro Alexandre de Moraes - e o Banco Master, foi divulgado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta quinta-feira, 10. O documento está anexado na investigação sobre o caso e, após pedido do presidente da Corte, Edson Fachin, teve o sigilo suspenso.

Firmado em janeiro de 2024, o contrato previa um pagamento de 36 parcelas de R$ 3 milhões líquidos, sendo R$ 3,64 milhões bruto, pelos seguintes serviços:

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Implantação;

acompanhamento;

aprimoramento constante e continuado de programa de integridade (compliance);

consultoria estratégica e jurídica em procedimentos/inquéritos policiais nas Polícias Federal e Civis e procedimentos administrativos, inclusive perante o Banco Central, a Receita Federal e CADE;

processos judiciais em todas as instâncias do Poder Judiciário.

Pagamentos foram interrompidos diante da crise

Os pagamentos foram descontinuados em novembro, quando o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Antes da data, todos os repassses ocorreram dentro do planejamento.

Ou seja, desde fevereiro de 2024, foram pagas 22 parcelas que totalizaram R$ 80,2 milhões.

Moraes teria alterado documento

Um dos pontos investigados na relação de Moraes com banqueiro Daniel Vorcaro, principal dirigente do Banco Master, é a alteração realizada pelo ministro no contrato.

Em relatório tornado público por Mendonça, a Polícia Federal detalha que Moraes teria editado o documento na noite de 15 de janeiro de 2024. Os indícios foram comprovados após acesso a metadados de arquivos extraídos do celular do empresário.

O escritório Barci de Moraes, pertencente a Viviane Barci, confirmou o acesso e edição da versão final do contrato, com a justificativa de que a consulta ocorreu a pedido do próprio setor de com o intuito de verificar possíveis impedimentos contratuais.