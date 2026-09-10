Edson Fachin pede retirada de sigilo das investigações do caso Master

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou a retirada do sigilo das investigações do caso Master que tramitam na Corte. Segundo o pedido do presidente, protocolado nesta quinta-feira, 10, fica em sigilo o que não prejudicar as investigações para futuras operações sobre o caso.

“Tendo em vista a inclusão da Pet 16.662 em calendário de julgamento na sessão extraordinária de 15 de setembro de 2026 e considerando que a Pet 16.662 foi formada a partir da Pet 15.556, solicita-se ao eminente ministro André Mendonça (relator da Pet 15.556), a remessa, em HD próprio, a esta Presidência e aos gabinetes dos eminentes ministros, de todos os procedimentos contidos ou relacionados à Pet 15.556, bem como o levantamento do sigilo da Pet 15.556 (e dos procedimentos nela contidos ou a ela relacionados), ressalvado apenas o que diga respeito a diligências cujo sigilo seja imprescindível à realização da medida”, diz Fachin.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

*Em atualização