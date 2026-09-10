Vereador morre após ser atingido por carga de uma tonelada de batatas

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Um vereador da cidade de Treze de Maio, em Santa Catarina, morreu nesta quarta-feira, 9, após ser esmagado por uma carga de batatas de aproximadamente uma tonelada. Nivaldo Magagnin (MDB), de 63 anos, mais conhecido como Nivaldo da Batata, trabalhava quando a saca tipo “big bag” que guardava os tubérculos se rompeu.

De acordo com informações dos bombeiros, a carga estava presa a cabos de aço e suspensa a altura de cerca de dois metros.

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Com o impacto, o corpo do vereador foi esmagado contra o solo. Ainda segundo os agentes, o vereador não tinha lesões aparentes no corpo.

A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente e a causa da morte de Nivaldo da Batata. A polícia também vai investigar o que causou o rompimento dos cabos de aço.

A Prefeitura de Treze de Maio se manifestou por meio de nota e lamentou a morte do edil. Ele ainda decretou luto oficial de três dias no município.

“A Prefeitura de Treze de Maio manifesta profundo pesar pelo falecimento do vereador Nivaldo Magagnin, aos 63 anos. Neste momento de tristeza, a Administração Municipal se solidariza com familiares, amigos, colegas e toda a comunidade, desejando força e conforto a todos”, lamentou a administração municipal.