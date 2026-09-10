TRAGÉDIA
Vereador morre após ser atingido por carga de uma tonelada de batatas
Político, de 63 anos, trabalhava quando a estrutura que sustentava a carga se rompeu
Um vereador da cidade de Treze de Maio, em Santa Catarina, morreu nesta quarta-feira, 9, após ser esmagado por uma carga de batatas de aproximadamente uma tonelada. Nivaldo Magagnin (MDB), de 63 anos, mais conhecido como Nivaldo da Batata, trabalhava quando a saca tipo “big bag” que guardava os tubérculos se rompeu.
De acordo com informações dos bombeiros, a carga estava presa a cabos de aço e suspensa a altura de cerca de dois metros.
Com o impacto, o corpo do vereador foi esmagado contra o solo. Ainda segundo os agentes, o vereador não tinha lesões aparentes no corpo.
A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente e a causa da morte de Nivaldo da Batata. A polícia também vai investigar o que causou o rompimento dos cabos de aço.
A Prefeitura de Treze de Maio se manifestou por meio de nota e lamentou a morte do edil. Ele ainda decretou luto oficial de três dias no município.
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“A Prefeitura de Treze de Maio manifesta profundo pesar pelo falecimento do vereador Nivaldo Magagnin, aos 63 anos. Neste momento de tristeza, a Administração Municipal se solidariza com familiares, amigos, colegas e toda a comunidade, desejando força e conforto a todos”, lamentou a administração municipal.