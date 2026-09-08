Crise no STF: Fachin adia reunião com OAB sobre Alexandre de Moraes

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, adiou a reunião que teria com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) na próxima quarta-feira, 9.

O encontro é considerado importante para discutir a crise na Corte após virem à tona informações sobre a relação de ministros com o caso de corrupção do Banco Master e definir como a OAB deverá se posicionar diante das acusações.

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Fachin justificou o adiamento afirmando que “a presidência do tribunal está com muitas demandas nesta semana”.

Uma nova data para a reunião ainda deverá ser definida.

O adiamento foi considerado incomum pela OAB, que costuma ser recebida pela Presidência do STF quando solicita audiências.

O encontro teria a participação de integrantes da cúpula do Conselho Federal e de presidentes de seccionais da entidade.

Entenda

A reunião ganhou importância porque diferentes seccionais da OAB passaram a defender medidas mais duras diante da crise no STF, incluindo o afastamento cautelar do ministro Alexandre de Moraes.

O Conselho Federal, porém, adotou uma posição mais cautelosa e defendeu uma investigação rigorosa e imparcial, sem pedir o afastamento de autoridades.

Em nota divulgada em 1º de setembro, a OAB manifestou preocupação com os impactos da crise sobre as instituições democráticas, especialmente durante o período eleitoral.