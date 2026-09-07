Bolsonaristas apoiam Flávio e pedem "Fora Lula e Moraes" em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Deputados bolsonaristas participam na manhã desta segunda-feira, 7, de uma manifestação em apoio à candidatura do senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), no bairro da Barra, em Salvador. O ato se junta a outros realizados em diferentes cidades brasileiras no Dia da Independência do Brasil.

No local, o deputado federal Capitão Alden (PL-BA), candidato à reeleição, defendeu a eleição de Flávio e a necessidade de tirar das principais cadeiras do poder do país aqueles que chamou de corruptos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de endossar o fim do governo Lula (PT), o parlamentar voltou a pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em meio ao escândalo de corrupção envolvendo o Banco Master.

“Não podemos mais aceitar esses escândalos de corrupção no nosso governo. O Brasil já acordou e não aguenta mais tamanho absurdo. Para mudar, precisamos tirar esses corruptos do poder e dar lugar para quem de fato pode mudar os rumos do país. Fora Lula e Moraes”, disparou.

Já o deputado estadual Diego Castro (PL), candidato à reeleição à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), afirmou que a eleição presidencial representa uma oportunidade de dar continuidade ao projeto político iniciado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O parlamentar afirmou que a militância bolsonarista na Bahia está mobilizada para ampliar a votação de Flávio em um estado onde o PT historicamente obtém vantagem nas disputas presidenciais.

“Flávio Bolsonaro representa hoje a continuidade de um projeto que milhões de brasileiros escolheram defender. Aqui na Bahia, sabemos do tamanho do desafio, mas não vamos entregar nenhum voto sem disputa. Vamos para as ruas mostrar que existe uma Bahia conservadora”, afirmou.

Diego também direcionou críticas a Alexandre de Moraes: “Ninguém pode estar acima da lei, nem mesmo um ministro do STF. Diante de tudo o que veio à tona, Moraes precisa responder ao país. Fora Moraes.”