Michelle Bolsonaro cancela participação em campanha de Flávio; veja o motivo

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) não participará do evento de campanha do enteado, Flávio Bolsonaro (PL), na Avenida Paulista, em São Paulo, nesta segunda-feira, 7 de Setembro.

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle teria informado a interlocutores que não poderá comparecer à mobilização porque precisa cuidar do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Pedido para familiares acompanharem Bolsonaro

A justificativa está relacionada a uma decisão ainda pendente do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre o pedido para que familiares possam fazer companhia ao ex-presidente em situações como a desta segunda-feira, 7.

Os advogados de Jair Bolsonaro solicitaram autorização para que quatro familiares permaneçam na residência durante determinadas ocasiões.

A relação apresentada pela defesa inclui Vicente de Paulo Reinaldo e Maisa Torres Antunes, sogros do ex-presidente, além de Geovanna Kathleen Ferreira Lima e Suyane Lanuze Ferreira Lima, cunhadas de Bolsonaro.

Sem uma decisão sobre o pedido, Michelle optou por permanecer ao lado do marido em vez de participar do evento político organizado pelo enteado.

Flávio Bolsonaro fará ato na Paulista

O evento de campanha de Flávio Bolsonaro será realizado durante a tarde na Avenida Paulista. A mobilização deve reunir políticos e lideranças religiosas.

A manifestação também terá como um dos focos uma pauta de oposição ao STF, tema que vem sendo incorporado à estratégia eleitoral do candidato do PL à Presidência da República.

A ausência de Michelle ocorre justamente em um momento em que Flávio busca reunir apoiadores e lideranças em São Paulo para fortalecer a mobilização política neste 7 de Setembro.