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7 de setembro: vereador desmaia durante desfile em Salvador

Sandro Bahiense foi levado para um hospital particular na capital baiana

Redação
Por Redação
Desfile do 7 de Setembro no Campo Grande, em Salvador
Desfile do 7 de Setembro no Campo Grande, em Salvador - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE
Eleições 2026

O vereador de Salvador, Sandro Bahiense (PP), passou mal e desmaiou durante o desfile de 7 de Setembro, realizado na manhã desta segunda-feira, 7, no Campo Grande, no centro da capital baiana — o parlamentar é candidato a deputado federal nas eleições deste ano.

Imagens registraram o momento em que Bahiense participava do desfile junto a um pelotão do Corpo de Bombeiros. Durante a marcha, ele aparentou ficar tonto e tentou se apoiar em pessoas próximas antes de cair no chão.

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Vereador Sandro Bahiense (PP)
Vereador Sandro Bahiense (PP) - Foto: Reginaldo Ipê/CMS

Vereador é socorrido e levado a hospital

O edil recebeu atendimento imediato de agentes da corporação que estavam no local, segundo o Bnews. Em seguida, Sandro Bahiense foi encaminhado para um hospital particular para avaliação médica.

A esposa de Sandro Bahiense, que estava próxima no momento do incidente, também o acompanhou durante o atendimento e o deslocamento para a unidade de saúde.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do vereador após a chegada ao hospital.

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O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), participou na manhã desta segunda-feira, 7, das celebrações oficiais da Independência do Brasil e da cerimônia de hasteamento das bandeiras no bairro do Campo Grande, no Centro Histórico da capital baiana.

Em conversa com a imprensa, o gestor municipal destacou a importância da data para a democracia e para a história da República brasileira.

“Foi nesta data que deixamos de ser um Brasil dominado pelos portugueses e passamos a ter autonomia para decidir os nossos destinos. Foi nesta data, às margens do Rio Ipiranga, que foi proclamada a Independência do Brasil, permitindo que hoje nós pudéssemos viver em uma democracia”, afirmou.

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7 de Setembro Salvador Sandro Bahiense

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