7 de Setembro: coronel destaca importância da Independência e da união entre baianos

O 7 de Setembro é marcado em Salvador por uma programação que reúne militares, instituições civis, estudantes e a população para celebrar a Independência do Brasil. Mais do que uma tradição, a data representa um momento de valorização da história nacional e dos símbolos que fazem parte da identidade do país.

Na Bahia, estado que ocupa lugar de destaque na história da Independência do Brasil, a celebração ganha um significado ainda mais simbólico. Para o coronel Cleidson Vasconcelos, do Exército, a data deve ser encarada como um momento de festa e de orgulho para brasileiros de diferentes setores da sociedade.

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“Na verdade, hoje é um dia de festa para nós, brasileiros. Um dia de festa para nós, militares e civis, porque comemoramos 204 anos da Independência do Brasil. Na mesma data, lá no Ipiranga, foi bradado de forma vibrante: “Independência ou Morte”.

O militar destaca que a história construída desde a Independência também é resultado da participação conjunta de civis e militares. Segundo ele, o 7 de Setembro representa a oportunidade de reafirmar o sentimento de pertencimento ao país e de preservar a memória nacional.

“De lá para cá, nós fazemos história. Nós, militares e civis, temos orgulho de ser um povo livre, que cultua sua história e ama sua nação. Então, hoje é um dia de festa para toda a população e para as representatividades civis e militares.”

Celebração tem relação com democracia

Em Salvador, o desfile cívico-militar também funciona como uma demonstração da presença das instituições e da participação da sociedade nas comemorações. Para o coronel, a celebração tem ainda uma relação direta com a democracia brasileira.

“É importante mostrar a força das instituições por meio do desfile cívico-militar, mas também mostrar a força da democracia brasileira.”

A presença de tropas militares ao lado de escolas e agremiações civis, segundo Vasconcelos, reforça justamente essa ideia de união. Para ele, a programação do 7 de Setembro permite reunir diferentes segmentos da sociedade em torno de um mesmo sentimento nacional.

“Com certeza. Você falou muito bem: hoje é uma festa cívico-militar, em que estarão desfilando tropas militares, colégios e agremiações civis. É justamente uma forma de mostrar que somos um único povo, reunido em um só lugar, com o objetivo de ser livre, amar o país e honrar sua história e sua tradição.”

Em um estado diretamente ligado ao processo de Independência do Brasil, a data ganha ainda mais força como momento de memória e celebração. Na Bahia, a Independência também é lembrada em 2 de Julho, data que marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas de Salvador, em 1823.

Assim, o 7 de Setembro mantém seu caráter nacional, mas também encontra na Bahia um território especialmente conectado à história da formação do Brasil independente.