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INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Bruno Reis celebra 7 de Setembro: “Autonomia para decidir destinos"

Prefeito de Salvador participa do hasteamento das bandeiras no Campo Grande

Ane Catarine e Luan Julião
Por Ane Catarine e Luan Julião
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil)
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) - Foto: José Simões | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), participa na manhã desta segunda-feira, 7, das celebrações oficiais da Independência do Brasil e da cerimônia de hasteamento das bandeiras no bairro do Campo Grande, no Centro Histórico da capital baiana.

Em conversa com jornalistas no local, o gestor municipal destacou a importância da data para a democracia e para a história da República brasileira.

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“Foi nesta data que deixamos de ser um Brasil dominado pelos portugueses e passamos a ter autonomia para decidir os nossos destinos. Foi nesta data, às margens do Rio Ipiranga, que foi proclamada a Independência do Brasil, permitindo que hoje nós pudéssemos viver em uma democracia”, afirmou.

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Além de Bruno, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), também participa da cerimônia de hasteamento da bandeira.

Neste ano, o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro em Salvador acontece a partir das 9h, celebrando os 204 anos da Independência do Brasil.

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Bahia Bruno Reis democracia Salvador

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