INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
Bruno Reis celebra 7 de Setembro: “Autonomia para decidir destinos"
Prefeito de Salvador participa do hasteamento das bandeiras no Campo Grande
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), participa na manhã desta segunda-feira, 7, das celebrações oficiais da Independência do Brasil e da cerimônia de hasteamento das bandeiras no bairro do Campo Grande, no Centro Histórico da capital baiana.
Em conversa com jornalistas no local, o gestor municipal destacou a importância da data para a democracia e para a história da República brasileira.
“Foi nesta data que deixamos de ser um Brasil dominado pelos portugueses e passamos a ter autonomia para decidir os nossos destinos. Foi nesta data, às margens do Rio Ipiranga, que foi proclamada a Independência do Brasil, permitindo que hoje nós pudéssemos viver em uma democracia”, afirmou.
Leia Também:
Além de Bruno, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), também participa da cerimônia de hasteamento da bandeira.
Neste ano, o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro em Salvador acontece a partir das 9h, celebrando os 204 anos da Independência do Brasil.