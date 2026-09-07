Isidório indica caminho de Cury em 2º turno entre Lula e Flávio

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O deputado federal e candidato à reeleição à Câmara, Pastor Sargento Isidório (Avante), apontou qual deve ser a postura do candidato à Presidência da República, Augusto Cury (Avante), em um eventual segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

O parlamentar conversou com a imprensa sobre o assunto, nesta segunda-feira, 7, durante os desfiles do 7 de Setembro, em Salvador, que aconteceram no bairro do Campo Grande, no centro da capital.

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De acordo com a última pesquisa AtlasIntel/A TARDE, divulgada na última quinta-feira, 3, Augusto Cury aparece na terceira colocação, com 7,9% das intenções de voto, entre os eleitores baianos — ele ficou atrás apenas do petista e do liberal.

Isidório aponta direcionamento de Augusto Cury

No segundo turno, eu acredito que todos os brasileiros, incluindo ele [Augusto Cury], que vai ter voto, vão fazer suas análises. Eu acho que [...] o brasileiro não é criança. O brasileiro sabe as candidaturas que estão aí, as histórias pregressas, o passado", afirmou ele ao ser perguntado pelo portal A TARDE.

"O povo vai saber escolher [o candidato]. As pessoas têm o direito de votar em quem quiser. Isso é a democracia. A democracia é isso. Então, os eleitores de Bolsonaro não são boi, não são gado. Os eleitores de Lua não são jegues, nem cavalos", finalizou Isidório.

Augusto Cury omitiu cinco empresas em declaração de bens ao TSE

O presidenciável Augusto Cury (Avante) omitiu cinco empresas das quais é sócio na declaração de bens apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O candidato declarou patrimônio de R$ 242,2 milhões à Justiça Eleitoral, mas não informou participações em três companhias sediadas na Flórida, nos Estados Unidos, e em outras duas empresas no Brasil.

Augusto Cury, candidato à Presidência da República - Foto: TV Globo

A informação foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pelo Estadão. Ao TSE, Cury declarou participação societária em sete empresas, entre companhias brasileiras e estrangeiras. Outras cinco sociedades, das quais o presidenciável é sócio, porém, ficaram fora da autodeclaração.